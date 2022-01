Petistas já discutem revisão de privatizações e da reforma trabalhista

As duas principais lideranças do Partido dos Trabalhadores (PT) usaram as redes sociais para destacar mudanças implementadas na vizinha Argentina e também na Espanha, tratando da reversão de privatização e de mudanças que restringiram direitos trabalhistas. Gleisi Hoffmann, presidente do diretório nacional do PT, e Lula, pré-candidato do partido à presidência da República, sinalizaram que podem seguir o mesmo caminho caso vençam as eleições deste ano no Brasil.

“É importante que os brasileiros acompanhem de perto o que está acontecendo na Reforma Trabalhista da Espanha, onde o presidente Pedro Sanchez está trabalhando para recuperar direitos dos trabalhadores”, escreveu Lula nesta terça-feira (4).

As mudanças na Espanha são resultado de um diálogo que envolveu representantes do governo, empresários e sindicatos de trabalhadores. Elas revisam a maior parte da Reforma Trabalhista feita em 2012, que acabou servindo de base para a reforma brasileira em 2017.

Os espanhóis chegaram à conclusão de que a restrição de direitos não resolveu o problema do desemprego e acabou precarizando as condições de trabalho no país. Hoje a Espanha tem uma taxa de desemprego de 14,5%, uma das maiores da Europa, e quase 25% dos contratos de trabalho em vigor são temporários.

As novas regras, editadas em decreto no dia 30 de dezembro, ainda passarão pelo crivo do parlamento espanhol e há um acordo para a aprovação das medidas. Entre outras coisas, elas extinguem os contratos por obra, limitam os contratos temporários e estabelecem regras mais rigorosas nas terceirizações.

A declaração de Lula foi recebida como um aceno aos trabalhadores e organizações sindicais que também reclamam do resultado negativo da reforma trabalhista brasileira.

Implantada durante o governo de Michel Temer (MDB), a reforma prometia criar 6 milhões de empregos em até uma década, 2 milhões apenas nos dois primeiros anos. Além de não gerar novos postos de trabalho, a taxa de desemprego, que era de 12,6%, subiu. Em 2021, quatro anos depois, oscilou entre 14,7% e 13,2%.

Na opinião da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o exemplo espanhol mostra que a sociedade precisa reconhecer os erros e fazer ajustes visando garantir empregos e direitos aos trabalhadores. Ela também comemorou a decisão do novo governo argentino revendo privatizações em setores estratégicos.

“Notícias alvissareiras desse período: Argentina revoga privatização de empresas de energia e Espanha reforma trabalhista que retirou direitos. A reforma espanhola serviu de modelo para a brasileira e ambas não criaram empregos, só precarizaram os direitos. Já temos o caminho”, publicou Gleisi um dia antes das declarações de Lula.