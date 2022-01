Radialista e ex-deputado morre vítima de síndrome respiratória

Faleceu na noite de ontem (31) em Cuiabá o ex-deputado federal e radialista Lino Rossi. Ele tinha 64 anos e, conforme informações do Hospital São Mateus, onde estava internado, foi vítima de uma Síndrome Respiratória Aguda Grave. A equipe médica ainda não esclareceu se a síndrome foi causado pela Covid-19 ou por uma gripe.

O boletim médico informa que Lino apresentou quadro gripal há 4 dias e teve um agravamento no quadro, com hipotensão e saturação de 75%, além de insuficiência renal. Ele chegou a ser levado para um leito de UTI, mas não resistiu.

O radialista trabalhava em dois programas, um de rádio e outro de televisão e sua marca era a interação com o público e os entrevistados. Sua história na imprensa de Mato Grosso começou no da década de 90 com o programa “Cadeia Neles”, na antiga TV Gazeta, hoje Record.

Com um estilo irreverente, logo conquistou grande audiência e sua popularidade o levou à política. Foi vereador em 1996 e, em seguida, deputado federal em 1998.

REPERCUSSÃO

A morte de Lino Rossi causou repercussão entre profissionais de imprensa e lideranças políticas. Várias autoridades usaram as redes sociais para comentar a trajetória e lamentar o falecimento do radialista.

O governador Mauro Mendes (DEM) emitiu uma nota dizendo que recebeu a notícia “com muito pesar, porque Lino Rossi era um amigo e um grande jornalista”.

“A imprensa, a política e toda a sociedade mato-grossense perderam um grande homem. Eu e Virginia estamos em oração para que Deus conforte a família e os amigos”, afirmou Mauro Mendes.

A secretária Estadual de Comunicação, Laice Souza, destacou o talento do radialista e disse que a perda vai além do campo profissional. “Lino é um grande amigo e um profissional talentoso, de uma voz ímpar. É uma grande perda para todos nós”, ressaltou.

O senador Wellington Fagundes (PL) usou as redes sociais para desejar que Deus ampare os familiares e amigos do radialista. Ele disse que também era amigo de Lino Rossi e saudou a memória do comunicador.

“Lino vai deixar saudade e terá sua história gravada na memória dos mato-grossenses pelo profissional singular e ser humano incrível que sempre foi. Que Deus conforte seus familiares”