Rapper PK desmaia em ônibus após vazamento de gás: ‘Quase morri’

O rapper PK fez um relato em suas redes sociais que deixou os fãs espantados.

O artista revelou que um acidente no ônibus em que estava com sua equipe quase terminou em tragédia.

Segundo PK, um cilindro de gás carbônico vazou dentro do bagageiro, fazer com que ele desmaiasse.

“Este ano eu quebrei o recorde, hein? Em dois dias de ano já quase morri”, brincou o cantor sentado na beira da estrada, enquanto o problema era resolvido.

Depois que a situação foi controlada, ele deu mais detalhes: “Eu ainda estava completamente desnorteado com tudo que aconteceu, mas graças a Deus recebi esse livramento, eu e toda a minha equipe. A gente estava viajando com quatro cilindros de CO2 que a gente estava usando nos shows, e um desses cilindros, que estava lacrado, começou a vazar dentro do bagageiro do ônibus. E o meu quarto, que estava fechado, é em cima do bagageiro”.

Segundo PK, como ele estava com a porta do quarto fechada, demorou até que percebessem que ele estava desacordado lá dentro: “Começou a empestear o ônibus todo. Pessoal todo foi sentindo isso, Carol começou a gritar assustada, não sabia o que estava acontecendo. O piloto poderia ter adormecido e acontecer uma tragédia maior. Eu fiquei desmaiado lá dentro, ninguém sabia, até perceberem e me tirarem. Eu fiquei muito tempo lá dentro”.

Ao final, ele agradeceu aos fãs pelas mensagens de carinho e desabafou: “Deus é bom o tempo todo”.

Depois do susto, PK fez um vídeo no show para o qual estava indo quando aconteceu o acidente.