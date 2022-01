Rateio do Fundeb rende saldo político positivo

‘Fizemos dos limões uma boa limonada’. Assim a equipe do prefeito José Carlos do Pátio (SD) avalia o resultado das negociações sobre o rateio do Fundeb entre os servidores da educação básica de Rondonópolis.

Inicialmente a intenção era reprogramar os recursos para investimentos em 2022. O município programa a abertura de 23 novas unidades (17 delas até meados deste ano) e pretendia reservar o saldo do Fundeb para isso. Também alegava uma possível ilegalidade na proposta de rateio.

A resistência foi vencida à duras penas. Além da decisão do TCE-MT garantindo a legalidade do rateio do fundo, houve manifestações de servidores e intensa pressão dos vereadores. O prefeito cedeu e o resultado acabou ficando bom para todo mundo.

A Prefeitura destinou boa parte do saldo do Fundeb para antecipar o pagamento de obrigações trabalhistas, amortizando parte do custos operacionais em 2022. O saldo final destinado ao rateio, cerca de R$ 23 milhões, ficou bem abaixo do estimado inicialmente (mais de R$ 60 milhões), mas agradou os servidores.

A decisão também rendeu resultados na relação com os vereadores, que, além do rateio, aprovaram por unanimidade todos os outros projetos enviados pelo Executivo nas últimas duas semanas.

Resta saber se o clima de ‘ganha-ganha’ permanecerá por mais tempo e, claro, os resultados concretos disso nos serviços prestados à população.