Rede de Apoio criada em Rondonópolis é modelo em saúde mental

Criado em meados do ano passado em Rondonópolis, o projeto “Rede de Apoio às Pessoas com Esquizofrenia e demais doenças mentais” foi considerado uma iniciativa modelo na área pública quando o tema é o cuidado com a saúde mental. A Rede foi criada por iniciativa do deputado estadual Thiago Silva e voluntários que abraçaram o projeto.

O objetivo é atender na ponta as pessoas vulneráveis que precisam de orientação profissional e atendimento psicológico e não possuem recursos para pagarem uma sessão ou terapia. A Rede já prestou atendimento a mais de 2.000 pessoas, com a promoção de oficinas de interação e integração e atendimento psicoterapêutico gratuito e a realização de palestras para crianças e jovens em escolas.

Segundo pesquisa do instituto Ipsos, encomendada pelo Fórum Econômico Mundial e cedida à BBC News Brasil, 53% dos brasileiros declararam que seu bem-estar mental piorou um pouco ou muito na pandemia.

“O Brasil é um dos países que mais possuem pessoas com ansiedade e esse índice incide também nos nossos jovens”, lembra a psicóloga Adenele Garcia, que é voluntária no projeto.

O deputado Thiago Silva afirma que a saúde mental é um tema familiar que ele convive desde bem cedo e é o seu dever promover políticas públicas que possam atender a população, principalmente em tempos de pandemia. “A Rede de Apoio é um verdadeiro orgulho para nós voluntários que nos dedicamos a atender com dignidade e amor, pessoas que muitas vezes não conseguem o atendimento no SUS na área da saúde mental. Já percebemos e temos testemunhos de avanços e melhorias na convivência e no bem estar de pessoas que participaram das nossas oficinas e palestras”, ressalta o deputado.

“Eu venho de São Paulo e nunca vi nada parecido e eu desejo que este projeto se expanda para o resto do Brasil”, destaca o psiquiatra Diego Vaccari, que participou do lançamento da Rede.

“A Rede de Apoio tem este compromisso em entender os problemas da pessoa com esquizofrenia, agendar no seu tempo, colocar o motorista à disposição, o agendamento no seu tempo-espaço, isto que é comprometimento, dando condições para a permanência da pessoa no projeto”, relata o professor Éverton Neves, coordenador do projeto e especialista em Direito e Saúde.

O deputado Thiago também é o autor da Lei estadual 11.337/2021 que cria em Mato Grosso a Rede de Atenção e Apoio às Pessoas com Esquizofrenia e trabalha para implementar ações que possam amparar pessoas que possuem problemas mentais no estado.