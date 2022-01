Rede Municipal de Ensino em Tesouro está com matrículas abertas

As matrículas para a Rede Municipal de Ensino em Tesouro estão abertas para o ano letivo de 2022. São ofertadas vagas para o Jardim I, Jardim II, Pré I e Pré II, os pais podem matricular crianças com 2 anos completos, ou que completarão até o dia 31 de março de 2022.

“Para a realização da matrícula de alunos novos é necessário levar certidão de nascimento dos alunos, CPF, RG, tipo sanguíneo e o comprovante de residência. Também são necessárias cópias de documentos do responsável pela matrícula, cartão do Bolsa Família (NIS), caso seja beneficiário, e o cartão do SUS, ” disse a Secretária Municipal de Educação, Amélia Moreira Barbosa.

As matrículas estão sendo feitas na secretaria escolar do Centro Municipal de Ensino Infantil Sagrado Coração de Jesus, na Cohab Diamante Azul, e também, na Secretaria Municipal de Educação, das 08h00 às 11h00, e das 14h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira.

O artigo 4º da Lei nº12.796, de 4 de abril de 2013 diz que a educação básica é obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade. E no artigo 6º, diz que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos quatro anos de idade. E esse período da Educação Infantil, é fundamental para o desenvolvimento da criança, pois é focado com base lúdica em aprendizado significativo. Essas experiências serão essenciais para potencializar habilidades e competências futuramente exigidas nas próximas etapas da vida estudantil do aluno.

“É importante lembrar que, as crianças por exemplo que tem idade para o Pré I e II, os pais precisam matricular, até porque famílias que recebem o Bolsa Família podem ter o benefício bloqueado se o filho não estiver na escola, ” falou a Secretária Municipal de Educação.