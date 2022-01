Reeleição de Bolsonaro é a prioridade do PL em MT

O senador Wellington Fagundes, presidente do diretório do Partido Liberal em Mato Grosso, tem reafirmado a disposição de impedir que as negociações envolvendo as candidaturas regionais se sobreponham ao que ele considera a prioridade máxima do partido: a reeleição do presidente Jair Bolsonaro.

Considerado candidato ‘nato’ à reeleição e liderando os levantamentos de intenção de voto para o senado em Mato Grosso, Wellington disse que o partido está aberto a todos os apoiadores de Bolsonaro e que o importante agora é assegurar uma base forte para o presidente .

“As candidaturas regionais serão decididas nas convenções, em abril. Daqui até lá temos de trabalhar muito pois o desafio é grande. Não dá para acomodar, para descuidar. O projeto maior é a reeleição da figura mais importante do PL e do Brasil, que é o presidente Bolsonaro”, afirmou o senador em recente entrevista à uma emissora de rádio.

Wellington disse que, além de articular a vinda de novos filiados, também tem trabalhado para construir uma aliança ampla em favor de Bolsonaro.

“Nosso trabalho é buscar uma aliança que represente renovação e esperança para a população. Vamos conversar até as eleições para fortalecer a aliança nacional e a condição do partido em Mato Grosso”, adiantou.