Rondonópolis | Casos de Covid-19 e de gripe diminuem doações de sangue em até 30%

Os bancos de sangue têm sofrido o impacto do afastamento dos doadores neste período em que uma nova onda de Covid-19 e de gripe Influenza se propaga. As contaminações tornam as pessoas inaptas a doarem por um determinado período.

De acordo com Elita Vieira, responsável pela captação do Banco de Sangue em Rondonópolis (MT), a média de coletas caíram em torno de 30%.

“Houve uma queda de aproximadamente 30% nas doações de sangue desde o início da pandemia. O estoque está com uma baixa grande e a falta de doadores coloca em risco os estoques de sangue” explica Elita.

Ainda conforme informações, antes da pandemia, as doações eram em torno de 300 a 400 bolsas de sangue ao mês. As doações aconteciam através de campanhas internas

e externas, captação com chamamento por telefones, junto às igrejas, escolas e outras instituições que procuravam o Banco para ajudar. Com o surgimento da pandemia, as doações reduziram.

O nível é crítico e pode comprometer o abastecimento aos hospitais que atendem pacientes internados em diversos tratamentos e que precisam de transfusões de sangue.

“Neste momento todos os tipos de sangue estão em falta. As tipagens O+ e o O- são as que mais necessitamos para suprir os nossos estoques e atender as outras tipagens em falta. Quem tomou a vacina deve aguardar um tempo seguro antes de doar sangue.

Pode doar sangue após 30 dias do término dos sintomas” esclarece Elita.

Os interessados em doar sangue podem agendar a doação por telefone.

O Banco de Sangue fica na Rua Rio Branco, 2.802, no Jardim Santa Marta, próximo da UPA e as doações podem ser agendadas pelos telefones (66) 3426-9848 e 3426-9505 ou através do celular (66) 9.8437-7415.

Critérios específicos para doar sangue:

• Se teve contato com paciente positivo ou com suspeita de COVID-19, aguardar 14 dias;

• Se contraiu COVID-19, aguardar 30 dias;

• Aguardar 48h caso tenha tomado a vacina Coronavac/Sinovac e 7 dias caso tenha tomado a Astrazeneca, Pfizer ou Janssen;

• Candidatos que viajaram para o exterior devem entrar em contato com o Banco de Sangue para entender o período que não pode doar (varia de país a país).