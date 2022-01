Rondonópolis compra mais testes e faz mudanças contra nova onda de Covid-19

A secretária de Saúde de Rondonópolis, Izalba Diva Albuquerque, disse hoje (20) que já está providenciando a compra de mais kits para fazer a testagem de pessoas com sintomas de Covid-19. Segundo ela, a medida faz parte de um conjunto de ações adotados diante do aumento de novos casos da doença no município.

O município registrou em janeiro 674 novos casos de Covid-19. Só nas últimas 24 horas foram 90 registros positivos, número quase igual ao de todo o mês de dezembro – quando houve 98 contaminações confirmadas em toda a cidade.

Por enquanto o município tem conseguido realizar testes em todas as pessoas que procuram as unidades de saúde com sintomas que podem ser associados à Covid-19. A aquisição de mais kits de testagem ocorrerá em caráter preventivo.

“Tivemos um aumento considerável de casos e já tomamos algumas medidas como a abertura das unidades sentinelas e o direcionamento do terceiro turno para sintomáticos respiratórios. Temos testes em número suficiente, mas não sabemos quanto tempo durará essa nova onda e estamos nos precavendo. Conforme a demanda cresce, vamos nos organizando para que a população tenha um atendimento ágil e de qualidade”, afirmou.

INTERNAÇÕES

Conforme o último boletim, divulgado ontem, Rondonópolis tem atualmente 643 casos ativos de Covid-19. A maioria dos doentes apresenta sintomas leves e está se recuperando em casa.

A secretária de saúde disse que hoje há apenas seis pacientes internados em leitos de UTI e outros 12 em enfermaria.

“As internações têm ocorrido num volume muito menor que o de novos casos e relacionamos isso como um efeito positivo da campanha de vacinação. Aliás, detectamos que entre os pacientes internados em UTI a maioria não tomou a vacina ou não completou o calendário vacinal. Então fica mais um alerta para que as pessoas tomem a vacina, olhem o calendário de imunização e cumpram as orientações dos profissionais da saúde”, destacou.

A secretária também afirmou que o município está acompanhando atentamente a evolução desta nova onda e descartou a possibilidade de discrepância nos dados oficiais.

“A notificação dos casos positivos de Covid-19 é compulsória, deve ser feita obrigatoriamente pelas unidades públicas e também privadas. Então os boletins que divulgamos contém todos dados”, assegura.

Desde o início da pandemia Rondonópolis registrou 39.303 casos de Covid-19 com 945 óbitos confirmados até o momento.