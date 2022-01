Rondonópolis Hawks realiza seletiva para novos atletas

Após quase dois anos afastado dos gramados por conta da pandemia, o Rondonópolis Hawks retorna às atividades divulgando sua tradicional seletiva para novos atletas. O try-out consiste na avaliação física dos participantes por meio de exercícios que simulam, ou remetem, as aptidões requeridas pelo futebol americano.

Assim como na última edição, a seletiva será realizada no Estádio Municipal Engenheiro Luthero Lopes, onde a equipe realiza seus jogos. O evento será no próximo dia 30 (domingo), às 08h30. Os participantes devem ter a idade mínima de 15 anos e a taxa de inscrição de R$ 10 deverá ser paga na hora da seletiva.

Para o presidente do time, Maicon Pradela, a seletiva tem uma grande importância no calendário da equipe. “Assim como eu, muitos dos nossos atletas ingressaram no Hawks por meio do try-out. Queremos buscar novos jogadores em casa, para que a equipe possa ter autonomia. Vamos desenvolver talentos caseiros para o futuro”, comentou.

Para quem for participar, a equipe recomenda que compareça com roupa para prática esportiva, leve sua própria garrafa d’água e use máscara de proteção contra o covid-19. No local, medidas de distanciamento social devem ser respeitadas sempre que possível.

Em 2022, o Rondonópolis Hawks disputará a Liga BFA, principal competição nacional da modalidade. Os jogos do campeonato estão previstos para começar no final junho. Para mais informações, acesse as redes sociais da equipe.