Rondonópolis inicia vacinação infantil contra covid-19 na quarta

A vacinação infantil contra covid-19 terá início na quarta-feira (19). Conforme o cronograma anunciado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a imunização começará pelas crianças de nove a 11 anos com comorbidades ou deficiência permanente. A vacina a ser aplicada será a versão pediátrica do imunizante da Pfizer.

Já na quinta-feira (20), será a vez das crianças de cinco a oito anos com comorbidades ou deficiência permanente. Os pais devem ficar atentos que, para realização da vacinação contra Covid-19 deste público-alvo, será obrigatório a apresentação de laudo médico.

O atendimento será feito das 8h às 10h e das 13h às 16h , exclusivamente, nas Unidades de Saúde: ESF Alfredo de Castro, ESF Bom Pastor, ESF Industrial, ESF Mathias Neves, ESF Morumbi e ESF Serra Dourada.

A imunização de crianças de cinco a 11 anos foi autorizada pelo Ministério da Saúde do Governo Federal no dia 5 de janeiro, cerca de três semanas depois da Anvisa também aprovar o imunizante para a faixa etária.

APROVAÇÃO DA ANVISA

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, no último dia 16 de dezembro, a aplicação da vacina Pfizer para imunização contra Covid-19 em crianças da faixa etária em questão após análise técnica criteriosa de dados e estudos clínicos conduzidos pelo laboratório.

Segundo a equipe técnica da Agência, as informações avaliadas indicam que a vacina é segura e eficaz para o público infantil. As doses para crianças de cinco a 11 anos são diferentes das aplicadas no restante da população, com dosagem menor do que a utilizada em maiores de 12 anos de idade.

No dia 5 de janeiro, o Ministério da Saúde anunciou a inclusão de crianças da faixa etária de 5 a 11 anos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO).

OUTROS GRUPOS

O cronograma para semana divulgado pela SMS informa ainda que segue desta terça-feira ( 18) até sexta-feira (21) com a aplicação da primeira dose do imunizante em adolescentes com mais de 12 anos.

Também será ofertada a segunda dose da Pfizer para pessoas acima de 18 anos que tenham recebido a segunda aplicação dentro de um intervalo mínimo de quatro meses.

Entre os dias 18 e 21, as pessoas com mais de 18 anos, que tomaram a segunda dose há pelo menos quatro meses, também poderão receber a terceira dose (reforço).

A vacina para estes referidos grupos estará disponível, das 08h às 10h30 e das 13h às 16h, nas seguintes unidades básicas: ESF Vila Olinda, ESF Padre Rodolfo, ESF Ipiranga, ESF Itapuã, ESF Cardoso, ESF Goulart, ESF Jambrapi, ESF Canaã, ESF Primavera, ESF Sumaré e ESF Caic.

CORONAVAC

Conforme o cronograma, será ainda ofertada de terça-feira a sexta-feira desta semana, no ESF Padre Miguel, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h, a segunda dose da Coronavac.

ASTRAZENECA

Até sexta-feira, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h, nos ESFs Adriana e Santa Clara, a Secretaria também estará disponibilizando a segunda dose do imunizante da Astrazeneca.

JANSSEN

O cronograma anunciado pela pasta prevê a aplicação até a próxima sexta-feira desta semana a aplicação da segunda dose da vacina Janssen, com intervalo mínimo de dois meses.

Os locais de aplicação da segunda dose do referido imunizante será nas seguintes unidades de saúde: Centro de Saúde São Francisco, Centro de Saúde Conjunto São José e ESFs Ipê e Vila Rica. O atendimento será das 08h às 10h30 e das 13h às 16h.