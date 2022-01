Rondonópolis não registra óbitos por Covid-19 há oito dias

O Boletim Epidemiológico divulgado nesta terça (11), pelo site da Prefeitura de Rondonópolis, afirma que no município não há mortes por Covid-19 há oito dias.

No início da pandemia, a cidade passou por momentos críticos, sem leitos de UTIs, porém, após a vacinação contra o vírus ser disponibilizada, os números de casos ativos diminuíram consideravelmente, e a quantidade de óbitos que eram diárias, hoje o município pode comemorar com oito dias sem mortes, é importante frisar que no final do ano passado Rondonópolis ficou mais de mês sem registrar fatalidade pelo coronavírus.

E essa conquista foi dada pela responsabilidade da população de comparecer no local de imunização e receber as doses da vacina.

As campanhas de imunização continuam ativas e quem ainda não recebeu é só procurar um dos vários pontos de vacinação.