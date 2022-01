Saiba quais cuidados tomar ao levar seu pet à praia ou à piscina

O verão é um ótimo período para aproveitar o sol e se refrescar em piscinas e praias. Assim como nós, porém, os cães sentem calor e podem até mesmo passar mal com as altas temperaturas. Para que eles também possam aproveitar os dias mais quentes dentro da água , os tutores precisam ficar atentos aos cuidados específicos que a estação exige.

Thais Matos, médica-veterinária da DogHero, explica que, além de conhecerem melhor os hábitos, a personalidade, as características de cada raça e observarem seu comportamento em dias quentes, “pais e mães de pets precisam saber o que podem e o que não podem fazer para ajudar seu animal de estimação a curtir o verão”.

“Algumas raças, como husky siberiano, são-bernardo, bernese e chow-chow, tendem a sentir mais calor que os cães de pelagem curta, como vira-lata, pinscher e dachshund”, afirma a especialista.

“Pets braquicefálicos, que têm o focinho achatado — como pug, buldogue, bóxer, shih tzu —, têm maior dificuldade para respirar e trocar calor com o ambiente. Por isso cada pet necessita de um cuidado especial durante o verão”, acrescenta.

Confira abaixo as dicas e orientações da profissional para curtir tanto a piscina como a praia com o pet.

Piscinas e praias

Cães de algumas raças, como labrador, gostam de entrar na água, mas é preciso ter cuidado. Eles podem entrar na piscina ou no mar e não conseguirem mais sair.

Além disso, ao contrário do que se acredita, nem todos os cachorros têm facilidade para nadar. Cãezinhos de patas curtas, braquicefálicos ou de pelos espessos, por exemplo, dificilmente vão se dar bem com a natação. Por isso, se o acesso à piscina ou à praia for fácil, supervisione o cão e só permita que ele entre na água se já estiver acostumado com essa situação.

Pet também precisa de protetor solar

Cãezinhos com pelagem branca ou que têm poucos pelos na ponta das orelhas, no focinho, no rabo e nas patas precisam de protetor solar antes de ser expostos ao sol. Vale usar o protetor solar próprio para animais, de acordo com a recomendação do fabricante e do médico-veterinário.

Proibido beber água da piscina

Durante a brincadeira, o pet pode ficar com sede e começar a beber a água da piscina. Como a água é tratada com cloro, não é aconselhável que ele a ingira — pelos mesmos motivos que humanos também evitam fazer isso. Caso aconteça de o cão engolir água, ele pode vomitar ou ter diarreia. Se o quadro se agravar, o tutor deverá levá-lo ao veterinário.

Fique atento aos sintomas de insolação

A insolação é algo comum nos cães. Alguns sinais são: respiração ofegante, gengivas vermelhas ou pálidas, saliva espessa, fraqueza, excitação, vômitos e convulsão. Se o tutor perceber que o pet está com esses sintomas, deve retirá-lo do sol ou de um local abafado, tentar resfriá-lo com água fresca e, logo em seguida, levá-lo ao veterinário.

Colete salva-vidas para pets

Outra opção para cachorros que não estão acostumados com piscina são os coletes próprios para eles. Funcionam exatamente como os coletes para humanos: fazem com que os cães tenham contato com a água, mas permaneçam flutuando, sem risco de afogamento.

Cuidado com a desidratação

Se o pet não beber bastante água, poderá ficar desidratado. Ou seja, por causa do calor, ele gastou mais água do que consumiu. Caso o animal fique muito quieto, com dificuldade para se mover, toque no focinho dele. Se estiver seco, é possível que esteja desidratado. Tente oferecer água em pequenas quantidades para que ele se recupere e, caso você não perceba melhoras, leve-o ao veterinário.

Banho após a piscina ou praia

Depois que o pet sair da piscina é fundamental que o tutor dê banho nele com xampu próprio para cães, a fim de tirar o cloro dos pelos. Pode ser que entre água nos ouvidos do pet — é importante protegê-los bem com algodão impermeável.

Após o banho, seque-o totalmente para evitar micoses e dermatites, principalmente entre as patas e as orelhas — importante observar se o pet não apresentará incômodo nos ouvidos após a brincadeira. O mesmo cuidado vale para um dia de praia, pois tanto o sal como a areia podem provocar irritações e outros problemas de saúde no animal de estimação.