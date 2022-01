São Paulo já registrou 110 casos de duplo contágio de Covid-19 e gripe

O governo do estado de São Paulo voltou atrás e informou nesta terça-feira (4) que foram registrados 110 casos de duplo contágio de influenza e Covid-19, o que vem sendo chamado de “flurona”, em todo o ano de 2021. A informação foi divulgada após a Secretaria Municipal de Saúde da capital ressaltar que havia identificado 24 casos de duplo contágio até esta terça.

Além da cidade de São Paulo, os municípios de Santo André e Itapecerica da Serra, na região metropolitana, registram casos de flurona — união entre as palavras “flu”, gripe em inglês, e “ona”, parte da palavra coronavírus.

Em nota, o órgão municipal ressaltou que, desde 2020, são coletadas amostras para pesquisa dos vírus influenza (causador da gripe) e Sars-CoV-2 (causador da Covid) de todos os pacientes hospitalizados com Srag (Síndrome Respiratória Aguda Grave). Com base nessa coleta, dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe indicaram 24 registros de Srag com coinfecção de influenza e Covid-19. Foi considerada a metodologia RT-PCR, capaz de detectar os dois vírus.

Em nota divulgada na manhã desta terça, a Secretaria Estadual de Saúde dizia que nenhum caso por dupla infecção havia sido identificado. Por volta das 17h, no entanto, a Pasta veiculou nova nota em que afirma que foram registrados 110 casos de codetecção do vírus influenza e Covid-19 em todo o ano de 2021.

Santo André comunicou dois casos da dupla infecção e Itapecerica da Serra informou que a cidade registrou uma média de 4% a 5% de pacientes que apresentaram sintomas da síndrome gripal e testaram positivo para Covid-19.

As prefeituras de 21 outras cidades informaram que até o momento não registraram nenhum caso de “flurona”. São elas: Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Cajamar, Carapicuíba, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Jandira, Osasco, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santa Isabel, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.

Caieiras, Cotia, Diadema, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Itapevi, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Pirapora do Bom Jesus, Salesópolis, Santana de Parnaíba e São Lourenço da Serra não responderam aos pedidos de informação da reportagem.