Sargento da Polícia Militar morre ao ser atingido por descarga elétrica

Um Sargento da Polícia Militar (PM) morreu nesta segunda-feira (10), após receber descarga elétrica em uma residência do bairro Santo Antônio, em Barra do Garças-MT.

A equipe de Corpo de Bombeiros foi acionada, em uma residência onde havia pessoas trabalhando em uma construção e uma delas tinha recebido uma descarga elétrica.

Ao chegarem no endereço se depararam que a vítima se tratava do 3º Sargento da PM Raullison Ferreira dos Santos, 45 anos, que era lotado em General Carneiro, próximo da Barra do Garças.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou, a vítima já estava em óbito e nada pôde ser feito, a equipe da Politec também compareceu no local.

Nota de Pesar da Polícia Militar

É com profundo pesar, que a Polícia Militar de Mato Grosso informa o falecimento do sargento Raullison Ferreira dos Santos, de 45 anos, nesta segunda-feira (10), no município de Barra do Garças. O militar faleceu após sofrer uma descarga elétrica.

Sargento Raulisson estava de folga do trabalho, quando ajudava familiares em uma obra, quando uma treliça encostou no fio de alta tensão e atingiu o militar com uma forte descarga elétrica. O militar faleceu no local. O policial militar ingressou nas fileiras da instituição no ano de 2004. Dedicado e atuante, o sargento sempre dedicado a missão de servir e proteger trabalhou durante toda sua carreira militar nas unidades subordinadas ao 5º Comando Regional de Barra do Garças; atualmente ele trabalhava no Núcleo de Polícia Militar de General Carneiro.