Saúde confirma aquisição de mais 50 mil testes em Rondonópolis

A Prefeitura de Rondonópolis informou hoje (25) que autorizou a compra de mais 50 mil testes para detecção do coronavírus. A aquisição será feita através do Hospital de Retaguarda e visa atender a demanda crescente causada pela disseminação da variante ômicron. O município também negou problemas na notificação de novos casos.

“Já iniciamos o processo para a compra de cerca de 50 mil testes. Toda compra de órgão público deve ser feita via licitação portanto não é possível prever uma data exata para chegada desses testes”, informou, em nota, a Assessoria de Comunicação da Prefeitura.

Indagada sobre reclamações envolvendo a dificuldade para a realização de testes nas unidades de Saúde, a Prefeitura afirmou que tem cumprido à risca os protocolos do Ministério da Saúde.

“Os testes são realizados conforme necessidade clínica do paciente. Não estamos fazendo teste em massa e sem critérios. O que tem nos gerado muito transtorno para atendimento da população é a insistência dos usuários para realizar o teste de forma aleatória ou apenas por ter tido contato com alguém positivo”.

A Prefeitura também informa que a Secretaria Municipal de Saúde ampliou o número de unidades destinadas ao atendimento das pessoas que têm sintomas gripais leves.

A orientação é para que, neste caso, o cidadão procure as unidades Sentinela que estão atendendo de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 e das 13 às 17 horas. São elas: ESFs Padre Miguel, Dom Osório, Cidade de Deus, André Maggi, Pedra 90 e Policlínica da Vila Itamaraty. Também há atendimento noturno, da 18h00 às 24h00, na Vila Olinda, Cidade de Deus, Itamaraty e Vila Rica.

Já as pessoas que apresentarem sintomas mais graves – como febre que não passa e dificuldade para respirar – devem se dirigir ao Hospital de Retaguarda.

NOVOS CASOS

Conforme o boletim epidemiológico divulgado ontem (24), só em janeiro Rondonópolis registrou 1.349 novos casos de contaminação.

Pra se ter uma ideia do aumento, o número registrado nestes dias de janeiro é maior que a soma dos três últimos meses do ano passado – quando houve o registro de 601 casos em outubro, 179 em novembro e apenas 98 em todo o mês de dezembro, totalizando 878 casos no trimestre.

As informações sobre novos casos, e também os dados sobre a vacinação e a ocupação de leitos de enfermaria e UTIs, são disponibilizadas diariamente no site da Prefeitura na internet.

“Em relação as notificações de casos positivos todas são encaminhadas à sala de monitoramento e registrada no sistema de informação. O boletim não é gerado automaticamente, mas todos os casos são notificados conforme exigência do Ministério da Saúde”, assegura a Secretaria Municipal de Saúde.

A Prefeitura informou também que dispõe no momento de dois tipos de testes suficientes para atender a demanda e que o Hospital de Retaguarda optou por utilizar os testes que detectam a presença do vírus a partir do oitavo dia de sintoma.