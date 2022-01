Secel divulga prévia dos eventos esportivos em encontro com gestores municipais de esporte

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) realizou nesta sexta-feira (21.01), a primeira reunião com gestores municipais de esporte. O encontro foi virtual e contou com a participação maciça dos representantes municipais e das federações estaduais esportivas. A pauta foi a divulgação de uma prévia do calendário de eventos esportivos de 2022. A secretaria apresentou ainda um balanço das ações desenvolvidas em 2021.

O secretário titular da pasta, Beto Dois a Um, falou sobre a ampliação do projeto Olimpus, que destina bolsas para atletas e técnicos. “Em 2022, o recurso do projeto Olimpus saltará de R$ 1,7 milhões para mais de R$ 6 milhões. Com esse recurso conseguiremos atender até 95 treinadores e até 600 atletas. É um crescimento muito significativo em comparação com o ano de 2021, onde conseguimos atender 28 técnicos e 151 atletas”, ressalta.

Beto falou ainda do alcance e distribuição dos recursos. “A equipe da Secel está empenhada para que os recursos cheguem aos 141 municípios. Temos um governo que entende as necessidades do esporte, que prestigia e que investe colocando recurso. Avançamos muito no último ano. Cerca de 90% dos projetos que recebemos em 2021, conseguiram ser conveniados com a Secel”, destaca o secretário.

Calendário 2022

De acordo com o secretário adjunto de Esporte e Lazer da Secel, Jefferson Neves, o ano de 2022 terá o calendário cheio de eventos esportivos. A proposta apresentada aos gestores municipais conta com a realização de 14 eventos a serem realizados por meio de parceria. Entre eles, o retorno dos jogos regionais de seleção.

“Queremos dar a oportunidade aos nossos atletas de participarem de um maior número de competições em 2022, para que eles tenham a oportunidade de melhorar o seu rendimento”.

Neves destacou ainda a participação de Mato Grosso nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’S 2021) e nas Paralimpíadas Escolares (2021), que mesmo com as restrições impostas pela pandemia, obteve grandes resultados nas competições.

“Nos JEB’S levamos 206 atletas, entre 12 e 14 anos, e conquistamos 18 medalhas. Na Paralimpíadas Escolares tivemos 37 atletas e conquistamos 20 medalhas. Com a realização dos jogos regionais de seleção teremos a oportunidade de aumentar a participação dos nossos atletas em competições nacionais”.

Além da realização de eventos em parceria com os municípios, a Secel deve apoiar eventos a serem realizados pelas federações estaduais esportivas. E no começo de fevereiro, a Secel deve iniciar a distribuição de um kit com material esportivo para os municípios.