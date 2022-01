Secretaria de Saúde divulga calendário de vacinação da próxima semana

A Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis divulga o calendário de vacinação contra a Covid-19 para ter início na próxima segunda-feira (24), se estendendo até a sexta-feira (28).

Conforme a programação da SMS, o primeiro público alvo serão as crianças/adolescentes de 12 anos acima que vão receber a 1ª dose, e para quem vai receber a 2ª dose da vacina Pfizer, mas que já tenha cumprido um intervalo mínimo de 56 Dias.

Também deverão receber durante a semana a dose de reforço, as pessoas de 18 anos acima, que tenham cumprido um intervalo mínimo de 4 meses após ter recebido a 2ª dose.

Estas pessoas acima citadas deverão procurar os postos de saúde de segunda (24) até a quarta-feira (26), das 08h às 10h30 e das 13h às 16h.

LISTA DOS POSTOS DE SAÚDE

Os postos de saúde disponíveis para o público acima são: ESF Vila Olinda; ESF Padre Rodolfo; ESF Ipiranga; ESF Itapuã; ESF Cardoso; ESF Goulart; ESF Jambrapi; ESF Canaã; ESF Primavera; ESF Sumaré; ESF Caic; ESF Alfredo de Castro; ESF Bom Pastor; ESF Mathias Neves; ESF Morumbi; ESF Serra Dourada e ESF Parque das Rosas.

2ª DOSE

Todavia, ainda conforme a programação, de 24 a 28 – segunda a sexta-feira, as pessoas que devem receber a 2ª dose de Coronavac deverão procurar a unidade de saúde ESF Industrial das 08h as 10h30 e das 13h as 16h.

Para quem vai receber 2ª dose de Astrazeneca, procurar as unidades: ESF Adriana e ESF Santa Clara das 08h as 10h30 e das 13h às 16horas até a sexta-feira (28).

Já as pessoas que vão tomar a 2ª dose da vacina Janssen e que já tenham cumprido um intervalo mínimo de 2 meses, procurar as unidades do C.S São Francisco; C.S. Conjunto São José; ESF Ipê; ESF Vila Rica; das 08h as 10h30 horas, e das 13h às 16h.