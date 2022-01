SECULT convoca artistas locais a se cadastrarem para eleição do Conselho de Cultura do Estado

Com o objetivo de valorizar o artista e a cultura locais, a Secretaria Municipal de Cultura de Rondonópolis (SECULT) por intermédio do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Rondonópolis, convoca toda a comunidade artística local a se cadastrar como eleitor e poder participar ativamente do processo eleitoral elegendo um conselheiro para o Conselho Estadual de Cultura de Mato Grosso com mandato de 04 anos. O prazo das inscrições vai até o dia 31 de janeiro.

Conforme o Secretário Municipal de Cultura, Pedro Augusto de Araújo, “é muito importante a participação dos artistas locais e regionais no processo de eleição dos novos conselheiros de cultura do estado. Com o cadastramento dos nossos artistas locais, Rondonópolis poderá ter voz e um representante no conselho estadual que poderá trabalhar por melhorias e até por mais recursos para fomentar, movimentar e fortalecer o segmento artístico-cultural da nossa cidade e região”, disse o secretário.

Ainda conforme o secretário, os artistas locais de todos os segmentos, poderão se cadastrar presencialmente na sede da SECULT, no Casario e assim terem direito a voto no Conselho Estadual de Cultura.

Todavia, para agilizar e facilitar os cadastramentos, nessa sexta-feira e sábado (29), a secretaria vai fazer um plantão de atendimento aos artistas locais das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Para tanto, os artistas devem comparecer à sede da Secult no Casario, munidos de documentos pessoais, um comprovante de endereço de dois anos atrás, e um atualizado, e também um currículo pessoal que comprove a atividade artística. Caso o artista não o tenha, a Secretaria vai auxiliá-lo na confecção do documento.

A segunda maneira do artista de se cadastrar ao processo eletivo, é através da internet pelo site oficial acessando pelo link : https://www.facebook.com/213524212451871/posts/1349114872226127/?d=n.

CRONOGRAMA

O cronograma do processo eleitoral para conselheiros culturais do estado, se inicia com o cadastramento dos eleitores e candidatos, cujo prazo se encerra dia 31/01. A partir de 1º a 14/02, ocorre o processo de análise e habilitação das inscrições, e em seguida os prazos legais de recursos, impugnação etc. No dia 14/03 acontece a divulgação do colégio eleitoral definitivo com publicação no D.O.E (Diário Oficial do Estado) bem como no site oficial da SECEL/MT.

A eleição propriamente dita (votação) está marcada para acontecer via internet de 15/03 a 03 de abril. A divulgação do resultado da eleição acontece no dia 19/03 com a publicação no D.O.E. e no site da SECEL.

TERRITÓRIOS

A Secretaria de Estado de Cultura Esportes e Lazer – SECEL-MT, dividiu os 141 municípios do estado em seis territórios/regiões, e Rondonópolis ficou como sede regional do “Território Vermelho” que abrange 19 municípios da região Sudeste como: Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Campo Verde, Dom Aquino, Gaúcha do Norte, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Paranatinga, Pedra Preta, Poxoréu, Primavera do Leste, Santo Antônio do Leste, São José do Povo, São Pedro da Cipa, e Tesouro.

Já a capital foi denominada como “Território Cultural Cuiabá e compreende: Acorizal, Barão de Melgaço, Chapada dos Guimarães, Jangada, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Poconé, Rosário Oeste, Santo Antônio de Leverger, e Várzea Grande.

Os demais territórios são: Território Cultural Paraguai-Guaporé; Território Cultural Araguaia; Território Cultural Juruena, e por último, o Território Cultural Teles Pires.