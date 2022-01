Seduc reabre inscrições para processo seletivo do Programa Alfabetiza Mais MT

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) reabriu as inscrições para os cargos de coordenador regional, formador regional de educação infantil e formador regional de alfabetização do Programa Alfabetiza Mais MT, conforme o Edital Nº 03/2021/GS/SEDUC/MT. No total são ofertadas 15 vagas.

O Processo Seletivo Simplificado (PSS) para as vagas será até quinta-feira (27.01), na Diretoria Regional de Educação (DRE) do respectivo polo do município.

Há uma vaga para coordenador regional nas DREs Diamantino, Querência, Sinop, Várzea Grande e Juína. Há também uma vaga para formador regional de educação infantil nas DREs de Cuiabá, Querência, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra e Várzea Grande.

Para formador regional de alfabetização há vagas nas DREs de Diamantino, Querência, Tangará da Serra e Várzea Grande.

O programa tem a finalidade de alfabetizar crianças na idade certa, até o segundo ano do Ensino Fundamental, em regime de colaboração do Estado com os municípios. A política pública está sendo desenvolvida com apoio da Fundação Lemann, Associação Bem Comum e Instituto Natura.

Veja as vagas por município no quadro abaixo.