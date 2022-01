Seduc registra quase 30 mil solicitações de vagas para novos alunos da rede estadual

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) registrou 29.950 pedidos de vagas para estudantes da rede estadual de ensino pelo Portal Matrícula Web 2022. Ainda existem 48.438 vagas disponíveis.

As solicitações sem confirmação pelos pais ou responsáveis, até a última segunda-feira (17.01), foram canceladas. No entanto, serão novamente disponibilizadas conforme ordem de convocação do cadastro reserva.

Os pais ou responsáveis que perderam o prazo da confirmação, deverão solicitar a vaga novamente em uma unidade escolar com disponibilidade de matrícula. O objetivo é que nenhum aluno fique fora da escola no ano letivo de 2022, que começa dia 7 de fevereiro.

Manutenção do Portal

No período de 18 a 23 de janeiro, o sistema Matrícula Web passará por manutenção e ficará suspenso temporariamente. Desse modo, os pais que ainda não matricularam seus filhos são orientados a procurar a unidade escolar mais próxima para verificar a disponibilidade de vagas.

Nesse período, a escola só poderá aceitar as solicitações de vagas presenciais, caso não possua nenhuma solicitação de vaga ou cadastro reserva pendente no sistema.

Se a escola apresentar solicitações pendentes e ainda tenha vaga disponível para matrícula nas turmas existentes, deverá convocar o cadastro de reserva respeitando a ordem das solicitações.

No caso de não ter vaga disponível, deverá informar aos responsáveis que não possui a vaga, orientando-os a procurar outra unidade escolar.

A partir de segunda-feira (24.01) as solicitações de vagas ou cadastro reserva serão retomadas via Web, para as escolas participantes. Para as escolas que não participam da Matrícula Web, o atendimento permanece presencial diretamente na unidade escolar.