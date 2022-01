Servidores estaduais devem receber salários com acréscimo da RGA nesta sexta

A Secretaria de Fazenda (Sefaz) confirmou nesta quinta-feira (27.01) que os salários referentes ao mês de janeiro dos servidores públicos estaduais estarão nas respectivas contas nesta sexta-feira (28), conforme calendário divulgado no início do ano pelo governador Mauro Mendes. A folha de pagamento já vem com aumento de 7% da RGA e beneficia tanto os servidores efetivos, aposentados e pensionistas, assim como os ocupantes de cargos comissionados (DGA’s) que estavam há quase 8 anos sem reajuste.

A RGA seria paga a partir de maio, data base dos servidores. No entanto, um acordo feito pelo governador Mauro Mendes e a Assembleia Legislativa permitiu que a data base fosse antecipada para este mês.

“Fizemos um acordo com a Assembleia Legislativa sobre esse pleito. Criamos as condições para poder pagar esse percentual e iremos pagar. Agradeço a todos os deputados da nossa base que estão juntos conosco para fazer aquilo que é melhor para os nossos servidores e para todos os cidadãos de Mato Grosso. Esse é mais um dos compromissos que temos honrado”, afirmou, na ocasião, o governador.

De acordo com dados da Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual (SATE), da Sefaz, com o acréscimo da RGA, a folha líquida de janeiro soma o valor de R$ 528.400.014, sendo R$ 329.921.351 destinados ao pagamento de servidores ativos e R$ 198.478 663 para aposentados e pensionistas.

A exemplo dos meses anteriores, a remuneração será paga dentro do mês trabalhado. Esse é um compromisso que vem sendo cumprido pelo Governo do Estado e resultado do esforço da atual gestão que adotou medidas que possibilitaram o equilíbrio fiscal e financeiro.

“O pagamento do salário no último dia útil de cada mês foi um esforço empenhado pelo Governo que adotou medidas de controle do gasto público”, destacou o secretário da Fazenda, Rogério Gallo

Os técnicos da Sefaz, demais secretarias e MTI, responsáveis pelo processamento da folha, estão se empenhando ao máximo para que os arquivos sejam encaminhados para o Banco do Brasil na data de hoje. “Acreditamos que até o final do dia desta sexta-feira todos os salários já estarão creditados nas contas servidores”, explicou a secretária adjunta do Tesouro Estadual, Luciana Rosa.

Os valores estarão liberados tanto para quem tem contas no Banco do Brasil, como para aqueles que fizeram portabilidade a outros bancos.