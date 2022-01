Servidores fazem manifesto e devem pedir ressarcimento por prejuízos no Impro

Servidores manifestaram solidariedade aos diretores eleitos do Impro – Foto: Vandreia de PaulaDezenas de servidores municipais participaram de um ato público na manhã desta quarta-feira (12) em frente à sede do Instituto Municipal de Previdência de Rondonópolis (Impro). Eles manifestaram apoio ao presidente reeleito, Roberto Carlos Carvalho, e alertaram para os prejuízos causados pela recusa da Prefeitura em nomear os diretores que venceram a eleição realizada em dezembro.

O ato foi convocado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sispmur) com a adesão de servidores da ativa e, principalmente, de aposentados e pensionistas que temem não receber os benefícios por causa do impasse.

A presidente do Sispmur, Geane Lina Teles, e o presidente reeleito Roberto Carlos participaram da manifestação. Eles explicaram que a preocupação dos servidores é justa e que a situação cria problemas ainda mais graves – ao Instituto e ao próprio município.

Com a negativa da Prefeitura em publicar a portaria empossando os eleitos, os diretores não podem movimentar contas bancárias, autorizar pagamentos, fazer aplicações de recursos ou aprovar novos benefícios. Também perdem legitimidade para representar o Instituto, inclusive nas ações judiciais em andamento.

“Se a celeuma continuar e o Impro ficar sem presidente não será possível, por exemplo, garantir o pagamento dos beneficiários e também dos servidores e fornecedores”, destacou Geane Lina.

A presidente do Sispmur lembrou que o Sindicato já entrou com um Mandado de Segurança para garantir a posse imediata dos eleitos. Conforme ela, a recusa da Prefeitura representa um desrespeito aos votos dos 95% de servidores que aprovaram a nova direção.

“É uma violação ao voto, fundamento do Estado Democrático de Direito. Mas é preciso deixar claro que a não posse do Roberto não implica só a questão política, implica também em prejuízos administrativos, jurídicos e financeiros ao instituto. Só nestes 10 dias o Impro já perdeu cerca de R$ 40 mil com recursos que deveriam ser reaplicados e ficaram parados na conta”, destaca.

Geane alertou também que o prolongamento da crise pode impedir a emissão de certidões relacionadas à questão previdenciária que são fundamentais para a gestão municipal. “Isso pode travar tudo, inclusive a liberação e o acesso do município a recursos do Estado e da União”.

RESSARCIMENTO

Roberto Carlos Carvalho também chamou a atenção para os prejuízos decorrentes do impasse. Ele agradeceu a manifestação de solidariedade dos servidores e pediu que a categoria mantenha-se mobilizada.

“Foi um manifesto pacífico e consciente. Servidores da ativa, aposentados e pensionistas mostraram que estão preocupados com a gestão do Instituto que pertence a eles. O Impro é dos servidores, não é do gestor. Os gestores são passageiros, o Impro é permanente”, afirmou.

Roberto Carlos também afirmou que já está levantando informações para pedir a responsabilização do prefeito pelos prejuízos causados pela demora na nomeação dos diretores.

“Alguém vai ter de pagar esses prejuízos. Eu não vou carregar no meu CPF prejuízos que eu não causei. Já estamos fazendo o cálculo desses prejuízos e pediremos que ele seja obrigado a ressarcir juros, multas e todos os valores decorrentes do atraso no cumprimento de obrigações neste período”, destacou.