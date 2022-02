SES orienta municípios a utilizarem CoronaVac no público de 6 a 17 anos

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) orienta os municípios de Mato Grosso que dispõem de estoque do imunizante CoronaVac a vacinarem crianças e adolescentes de 06 a 17 anos contra a Covid-19. A autorização do uso do imunizante foi concedida pelo Ministério da Saúde, por meio de nota técnica, após a inclusão da vacina no Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Conforme o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, é importante que os municípios trabalhem suas estratégias de vacinação para alcançar os públicos definidos pelo Governo Federal.

“Temos municípios que têm Coronavac e Pfizer em estoque e com condição para darem continuidade na imunização de crianças e adolescentes. Neste momento, é importante o empenho de cada gestor no alcance desse público, pois a vacinação é primordial e vem para proteger o que temos de mais precioso: as nossas crianças”, explica Figueiredo.

Conforme levantamento feito pela SES, os municípios dispõem em estoque de 590 mil doses de CoronaVac. Já a Central de Imunobiológicos da SES, conhecida como Central da Rede de Frio, dispõe de 90 mil doses do imunizante.

Segundo o secretário Adjunto de Vigilância em Saúde do Estado, Juliano Melo, o total das doses em estoque é suficiente para aplicar a primeira dose em 100% do público entre 6 e 17 anos.

“A imunização contra a Covid-19 é imprescindível tanto para adultos, como para crianças e adolescentes. É necessário o empenho de toda a sociedade na busca pela vacinação, pois a imunização contribui para diminuição de casos graves da doença”, reforça Juliano.

As doses armazenadas na Rede de Frio são distribuídas de acordo com a Resolução CIB nº 126 de 2021, mediante solicitação das gestões municipais. A medida se deve ao risco de perda de doses, devido ao prazo de validade e à baixa procura por imunização em alguns municípios. Desta forma, será encaminhado um quantitativo compatível com a necessidade local.

Auxílio aos municípios

Para auxiliar os municípios na vacinação da população e, consequentemente, no alcance das metas do programa Imuniza Mais MT, a SES-MT disponibiliza às prefeituras uma unidade móvel. O veículo percorre as cidades mato-grossenses promovendo, em parceria com os gestores municipais, a atualização do calendário básico vacinal, imunização contra gripe, contra a Covid-19 e testes rápidos de hepatites e HIV.

O município interessado no serviço deve enviar a solicitação no e-mail da Superintendência de Vigilância em Saúde da SES pelo endereço eletrônico [email protected]