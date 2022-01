Sispmur convoca manifestação para cobrar posse de diretores do Impro

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sipmur) convocou para esta quarta-feira (12), as 08 horas, uma manifestação em solidariedade aos diretores do Instituto Municipal de Previdência de Rondonópolis (Impro), eleitos em dezembro. A Prefeitura alega ter dúvidas sobre a legitimidade do mandato do presidente reeleito, Roberto Carlos de Carvalho, e tem se recusado a publicar a portaria de posse.

A manifestação foi confirmada nesta segunda-feira (10) pela presidente do Sispmur, Geane Lina Teles.

Em vídeo divulgado nas redes sociais do sindicato, ela defendeu o processo eleitoral e a imediata nomeação dos eleitos.

“O Roberto Carlos foi reeleito com 95%, numa das maiores votações da história do Impro e agora não querem nomear. É estranho, porque tivemos um processo eleitoral aberto e com a participação de representantes do Executivo que, em momento algum, disseram que o processo tinha vícios”, disse Geane.

A sindicalista comentou também as informações de que a Prefeitura estaria preparando uma intervenção no instituto, com a nomeação de outros diretores.

“Eu digo não a esse procedimento que vou chamar terceirização do instituto. Precisamos priorizar o voto, a vontade dos servidores. É isso que o sindicato está buscando”.

Geane disse ainda que, além da manifestação que será realizada nesta quarta em frente ao Impro, o sindicato avalia também medidas jurídicas para assegurar a nomeação dos eleitos.