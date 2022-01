Sonda nasal de Bolsonaro é retirada, mas segue sem previsão de alta

A equipe médica que acompanha o presidente Jair Bolsonaro (PL) informou, na noite desta terça-feira (4), que havia retirado a sonda nasogástrica colocada no chefe do Executivo para viabilizar sua alimentação em razão do quadro de obstrução intestinal que o acometeu no último fim de semana.

Segundo o boletim assinado pelo médico-cirurgião Antônio Luiz Macedo, que acompanha Bolsonaro desde o atentado que ele sofreu, em 2018, o presidente evoluiu com boa aceitação da dieta líquida ofertada durante o dia. Além disso, o aparelho digestivo de Bolsonaro mostra sinais de recuperação. De todo modo, o chefe do Executivo segue sem previsão de alta.

“O Hospital Vila Nova Star informa que o Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, evoluiu com boa aceitação da dieta líquida ofertada durante o dia, o que motivou a retirada da sonda nasogástrica. O trato digestivo do paciente mostra sinais de recuperação. No momento, não há previsão de alta”, diz o boletim.

Na madrugada de segunda-feira (3), Bolsonaro teve de ser internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, por causa de uma suboclusão intestinal. Segundo a equipe médica que acompanha o mandatário, ele não terá de passar por uma nova cirurgia no aparelho digestivo e receberá tratamento com medicamentos.