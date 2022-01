Suspensão das atividades no MP e Judiciário divide opiniões

O Ministério Público e o Judiciário preferiram não arriscar. Na dúvida sobre o alcance e duração da nova onda de Covid-19 e do surto de influenza causado pela variante H3N2 decidiram suspender os atendimentos presenciais até o dia 20 de janeiro.

A rapidez da medida chamou a atenção, gerando elogios e críticas. Os aplausos vêm dos que consideram o isolamento e outras medidas preventivas essenciais para manter a situação sob controle, evitando novo caos na rede pública de saúde e o aumento no número de óbitos.

Já as críticas vêm de grupos distintos. Há os que consideram que a decisão é precipitada e pode influenciar negativamente outros órgãos públicos, no Executivo e no Legislativo. Há a preocupação de que a redução abrupta de serviços gere pânico num momento em que ainda são escassas as informações oficiais sobre a situação.

Há também os que veem na medida uma contradição em relação a postura do MP e do Judiciário em situações semelhantes no passado envolvendo outros setores. Citam a pressão e decisões pela retomada das aulas presenciais no ano passado – mesmo com elevado número de mortes e baixa vacinação contra a Covid-19.