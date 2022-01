Técnica rápida que destrói gordura localizada é a queridinha da vez

Os chamados “esvaziadores de gordura” já existem há bastante tempo, mas eles se tornaram os queridinhos no mundo estético e passaram a ser mais procurados nos consultórios de dermatologistas recentemente. Como o nome sugere, a técnica elimina gordura localizada – como a famigerada papada -, é rápida e prática, mas requer cuidados e deve ser sempre realizada por um profissional.

“Eu faço isso há uns 20 anos, é que agora ele [procedimento] está na moda e virou o queridinho do momento. Acredito que as pessoas estejam querendo fazer processos menos invasivos: é só uma injeção, depois o paciente levanta e vai embora, viver a vida normal. Além disso, os médicos postam muito [os resultados] nas mídias sociais”, analisa a dermatologista Sandra Tagliolatto.

Ela explica que existem dois tipos de esvaziadores de gordura – ou emptiers, em inglês: os sintéticos e os botânicos. “Os sintéticos são feitos de desoxicolato de sódio – também conhecido como ácido deoxicólico -, uma substância derivada do sal biliar que tem a ação de emulsificar e eliminar a gordura localizada”, descreve. “Já os botânicos são a cafeína, a lecitina, a tirosina, a alcachofra”, exemplifica.

De acordo com a especialista, a diferença é que os produtos botânicos têm uma ação menos intensa, eliminando uma menor quantidade de gordura, porém com uma ação menos inflamatória e trazendo menos efeitos adversos.

Além da papada, eles podem ser usados para eliminar a gordura localizada da região dos quadris – conhecida como culote -, dos braços e do abdome, por exemplo. “Agora, começaram a aplicar em locais específicos do rosto, como as pálpebras. Mas isso ainda é polêmico entre os especialistas. Eu, particularmente, não faço”, destaca.

A aplicação da substância é feita com injeção subcutânea, com uma agulha que alcance a gordura. A quantidade injetada varia, mas normalmente, usa-se um 1 ml para cada 2 cm de gordura. As sessões duram entre 20 e 30 minutos – e não há um número predeterminado de repetições.

“É o tempo de limpar a região, marcar o ponto [em que será dada a injeção] e aplicar”, detalha a médica. “A papada, geralmente, precisa de duas a quatro sessões. Mas você já vê resultado na primeira”, acrescenta.

Efeitos colaterais

Sandra destaca ainda que o procedimento gera um processo inflamatório e, como consequência, o local escolhido fica dolorido. Por isso, é preciso haver um intervalo de uma a duas semanas entre as sessões. “Mas é relativamente simples e com poucos efeitos colaterais”, afirma.

Dentre eles, estão inchaço, equimoses (manchas roxas) e endurecimento da região em que a substância foi aplicada. “Causa uma certa retração da pele, por causa do próprio processo inflamatório, então, geralmente, não deixa flacidez”, explica.

O único cuidado que Sandra recomenda após a realização da técnica é não tomar sol, principalmente se a região estiver roxa. “Não precisa se assustar, porque vai haver inchaço e a região vai ficar dolorida. Só fuja do sol”, reitera.

Outra recomendação de extrema importância é não fazer a autoaplicação dos esvaziadores de gordura. “Antigamente, o uso começou a ser banalizado e tinha gente que autoinjetava as substâncias nas academias. Mas se a aplicação for feita em uma região errada ou que possui nervos, pode dar necrose [morte de tecidos] e até mesmo deixar a boca torta”, destaca.

A técnica é contraindicada para grávidas, lactantes e pessoas que estão com infecção local ou têm alergia a injeção. “Eu já fiz em pacientes diabéticos e com outras comorbidades. Não tem problema”, conclui a especialista.