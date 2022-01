‘Tentativa de assassinato’ levou Bolsonaro a hospital, dizem filhos

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) usaram as redes sociais para comentar a internação do pai, o presidente Jair Bolsonaro, em um hospital de São Paulo nesta segunda-feira (3) para tratar um quadro de obstrução intestinal. O mandatário informou que poderá passar por uma cirurgia de obstrução interna na região abdominal.

Para os filhos do chefe do Executivo, a internação é uma consequência da tentativa de assassinato sofrida por Bolsonaro durante a campanha eleitoral na cidade mineira de Juiz de Fora, em 6 de setembro de 2018.

No Telegram, Flávio compartilhou a imagem do pai no hospital e escreveu que é “mais uma consequência da tentativa de assassinato que o presidente sofreu em 2018, mas Deus está cuidando de tudo”. Carlos usou o Twitter para falar que “basta simples olhada nas redes sociais” em que o mandatário “expõe novas consequências da tentativa de assassinato que sofreu”.

Internação

Bolsonaro passou mal e deixou o Forte Marechal Luz, em São Francisco do Sul (SC), na madrugada desta segunda-feira para ser levado ao hospital Vila Nova Star, na capital paulista. Neste local, o chefe do Executivo foi internado, já está em tratamento e não tem previsão de alta.

O presidente estava hospedado no forte catarinense desde 27 de dezembro, acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e da filha, Laura, de 11 anos, para as festas de fim de ano. Ele deixou o litoral catarinense por volta da meia-noite deste domingo (2), em um helicóptero da Força Aérea, e desembarcou em São Paulo à 1h30 desta segunda-feira.

De acordo com boletim médico, Bolsonaro apresenta quadro de saúde estável após ter uma suboclusão intestinal, que ocorre quando o material digerido é impedido de passar pelo intestino. O presidente divulgou nas redes sociais uma imagem de sua internação e informou que poderá passar por uma cirurgia.

“Comecei a passar mal após o almoço de domingo. Cheguei ao hospital às 3h de hoje. Me colocaram sonda nasogástrica. Mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal. É a segunda internação com os mesmos sintomas, como consequência da facada (6/set/18) e quatro grandes cirurgias”, publicou o presidente.

O chefe do Executivo já passou por seis cirurgias como consequência da facada sofrida durante a campanha eleitoral em 2018. Foram quatro no ano do atentado e mais duas em 2019 – para retirada da bolsa de colostomia e correção de uma hérnia na incisão da cirurgia. A última internação do presidente aconteceu em julho de 2021. Na época, ele ficou hospitalizado por quatro dias com um quadro de obstrução parcial do intestino delgado.

Bolsonaro informou que o médico Antônio Macedo está em viagem e vai chegar a São Paulo às 15h desta segunda-feira. O médico fez a cirurgia do presidente em 2018 e desde então cuida do mandatário sempre que ele apresenta algum problema intestinal.