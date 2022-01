Todos os municípios de MT irão receber testes de detecção da Covid-19

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), irá distribuir 101.985 testes de detecção da Covid-19 aos 141 municípios de Mato Grosso. A ação tem o objetivo de ajudar na identificação dos casos de coronavírus, para atender os municípios de forma complementar às atividades de detecção e monitoramento dos casos de Covid-19 no Estado.

Serão encaminhados pela SES-MT aos municípios testes rápidos de Antígeno recebidos do Ministério da Saúde. O encaminhamento do exame inicia na tarde desta quinta-feira (20.01) na Superintendência de Assistência Farmacêutica.

Os 10 municípios mais populosos de Mato Grosso receberão os seguintes quantitativos: Cuiabá (15.151), Várzea Grande (7.059), Rondonópolis (5.788), Sinop (3.580), Cáceres (3.233), Tangará da Serra (2.592), Sorriso (2.274), Lucas do Rio Verde (1.657), Primavera do Leste (1.549) e Barra do Garças (1.509). Veja em anexo a relação que cada município do Estado irá receber.

“Essa é uma ação que vai subsidiar a testagem nos municípios e intensificar a detecção da Covid-19. Muitos municípios estão com poucos testes em suas Secretarias, portanto, essa remessa ajudará na identificação do vírus. É essencial detectarmos essa doença precocemente, e oferecer o acompanhamento médico desde a fase inicial e evitar a contaminação de mais pessoas por meio do isolamento do paciente com coronavírus”, pontua o secretário Estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo.

O quantitativo de testes rápidos por pesquisa de antígeno que cada município irá receber depende do cálculo que considera o critério populacional e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) local. A quantidade que cada município irá receber pode ser conferida em anexo. O método para o cálculo pode ser acessado na página 2 da Resolução nº 07 da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Até o momento, foram encaminhados para o enfrentamento da pandemia pelo Ministério da Saúde 501.490 teste antígeno e 265.525 teste rápido de punção. Nesse mesmo sentido, a SES já adquiriu o total de 350 mil testes por punção e 702 mil testes por antígeno.