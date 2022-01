TSE define datas das eleições de 2022 e divulga regras do pleito

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) oficializou o calendário das eleições deste ano. Os brasileiros irão às urnas no dia 2 de outubro escolher o presidente do país, os governadores dos estados, senadores, deputados federais e deputados estaduais.

O segundo turno está marcado para o dia 30 de outubro. A segunda rodada de votação ocorre caso um dos candidatos para os cargos de presidente e governador não alcance a maioria absoluta de votos.

Os partidos, as federações partidárias e as coligações deverão solicitar à Justiça Eleitoral o registro das candidaturas até o dia 15 de agosto do ano eleitoral, segundo o TSE.

A oficialização das federações, no entanto, deve ocorrer seis meses antes do pleito, segundo determinação do presidente da corte eleitoral, Luís Roberto Barroso.

Outra data importante oficializada pela corte é da convenção das legendas. Os partidos e as federações partidárias poderão realizar, de 20 de julho a 5 de agosto, as convenções

CUSTOS

O valor estimado do custo para a realização das Eleições 2022 em Mato Grosso é de R$ 21 milhões. No último pleito, realizado em 2020, foram 1.454 locais de votação, 6.633 seções eleitorais, 1.070 urnas de contingência e 114 locais de difícil acesso. As comunidades indígenas totalizaram 50, nas quais estão instaladas 63 seções eleitorais, totalizando 12.707 eleitores indígenas.

Atualmente, Mato Grosso possui 2.239.516 eleitores aptos ao voto e 373.299 títulos cancelados, sendo 271.474 pela ausência ao cadastramento biométrico e 101.825 pela ausência às urnas por três eleições consecutivas. Em Cuiabá, são 96.591 eleitores com os títulos cancelados e em Várzea Grande, 44.880. No estado, 1,8 milhões de eleitores já cadastraram a biometria. Atualmente, o cadastramento biométrico está suspenso por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).