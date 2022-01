Unisal quer unificar eleições em associações e renovar convênio para manter sede

A União das Associações de Moradores da Região Salmen (Unisal) quer unificar o calendário de eleições e renovar o convênio com a Prefeitura para a ocupação do prédio onde a entidade está sediada. Os assuntos foram os principais temas em pauta ontem (18), na primeira reunião do ano, marcando também o início prático do mandato da diretoria eleita no final do ano passado.

O presidente da Unisal, o líder comunitário Jovem Carlos da Silva, conhecido popularmente como ‘Itiquira’, disse que já solicitou uma audiência com o prefeito José Carlos do Pátio (SD) para discutir a renovação do convênio, que vence em julho deste ano. “A cessão foi feita por um período de 20 anos e expira em 2022. Queremos discutir essa questão e encaminhar também outras reivindicações do movimento comunitário ao prefeito”, disse.

Além de manter a sede, a nova diretoria também quer dotá-la da estrutura necessária para a retomada do serviço de assessoramento aos presidentes de bairros.

Conforme Itiquira, faltam computadores, ventiladores e até cadeiras para reuniões maiores. “Queremos dar o mínimo de conforto necessário, mas estamos iniciando praticamente do zero. Vamos precisar da paciência e colaboração de todos’.

Por conta da falta de estrutura, a primeira reunião ampliada, aberta à todas as lideranças, só deverá ocorrer em março. Até lá, a diretoria da Unisal espera também concluir o levantamento sobre a situação das associações e definir a data para a eleição unificada.

“Temos hoje 62 associações na região e pelo menos 48 delas precisam renovar as diretorias. Estamos pensando em realizar estas eleições no dia primeiro de maio. Unificando a gente consegue reduzir custos e melhorar a mobilização das comunidades’, explicou.