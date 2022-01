Van policial com 16 presos capota na rodovia e todos ficam feridos

Um grave acidente com uma viatura da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) deixou 18 feridos na rodovia Ayrton Senna, na altura da cidade de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, nesta segunda-feira (24).

O capotamento aconteceu por volta das 12h15, no quilômetro 41, na pista sentido interior, próximo à rua Caminho do Pinheirinho.

De acordo com a Ecopistas, concessionária que administra a via, entre detidos e policiais, 18 pessoas ficaram feridas.

De acordo com informações iniciais, os 16 presos que estavam na van seriam levados ao Fórum Criminal na capital paulista.

O acidente foi causado pela explosão do pneu direito da van, que será levado para perícia. Como informou a reportagem do Balanço Geral, a polícia investiga se se trata de uma ocorrência convencional ou de uma investida do crime organizado de resgate dos presos. Nenhum detento foi resgatado por possíveis criminosos.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros e equipes da Polícia Militar, bem como os helicópteros Águia-5, da PM, e Pelicano, da Polícia Civil, estão no local do acidente.

Alguns detentos já foram transferidos para outros automóveis e retirados da rodovia após o tombamento.

Dois policiais se feriram. Ainda de acordo com a concessionária, eles foram socorridos e encaminhados ao hospital, em estado moderado e grave. Já os 16 detentos foram atendidos com escoriações leves.

Confirmando o incidente, a Ecopistas informou apenas que há lentidão a partir do km 39.