Veja características e cuidados para ter uma pele saudável

Você olha no espelho e percebe que a pele do seu rosto tem aspecto úmido e brilhante? Esses são os sinais comuns de uma pele oleosa.

De acordo com o Dr.Consulta, startup de saúde especializada em atendimento ambulatorial, a sua superfície da pele da pessoa que sofre de oleosidade é mais espessa e com relevo irregular por conta de uma produção de sebo maior do que o normal. “Cerca de 70% da população brasileira sofre com o excesso de oleosidade”, afirma em seu portal.

Ainda segundo a empresa, peles oleosas são mais propensas a cravos e espinhas. Elas apresentam poros dilatados, que se abrem para eliminar secreção oleosa proveniente das glândulas sebáceas para a superfície da pele. Essa oleosidade é notada na zona T do rosto, que envolve a testa, nariz e o queixo.

Além da herança genética, a startup de saúde explica que alguns fatores hormonais, excesso de sol e estresse e uma dieta rica em alimentos gordurosos contribuem para o aumento da produção sebácea.

Cuidados essenciais com a pele oleosa

Limpeza

Limpe a pele duas vezes ao dia (manhã/noite) com o sabonete adequado para o seu tipo de pele. A limpeza é importante para tirar a maquiagem e excesso de oleosidade. Asepxia tem o sabonete ideal para o seu tipo de pele.

Esfoliação

A esfoliação deve ser feita uma vez por semana para remover partículas mortas da pele sem agredi-la. O produto também deve ser escolhido de acordo com o tipo de pele de cada pessoa. Conheça os esfoliantes Asepxia, especialista em limpeza profunda da pele.

Hidratação

Na hora de hidratar use produtos de acordo com o seu tipo de pele. É uma etapa importante no tratamento do rosto.