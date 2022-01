Vereadores se movimentam para viabilizar candidaturas

Pelo menos três vereadores de Rondonópolis estão se movimentando para disputar vagas na Assembleia Legislativa na eleição deste ano. Marildes Ferreira (PSB), Roni Magnani (SD) e Subtenente Guinâncio (PSDB) transitam em setores diferentes e têm ainda alguns desafios para viabilizar as respectivas candidaturas.

Dos três, Roni Magnani é talvez o que tem a posição mais confortável. Além de presidir a Câmara, recebeu a garantia do apoio do prefeito José Carlos do Pátio e articula apoios no centro e na esquerda.

No último fim de semana Roni fez uma reunião movimentada com sindicalistas na Vila Operária, que é o maior distrito do município e seu principal reduto eleitoral. Lá, ele deve rivalizar com o deputado Thiago Silva (MDB) que já foi vereador e disputará a reeleição.

Nos bastidores comenta-se que Roni e boa parte do grupo do prefeito José Carlos do Pátio podem migrar para o PSB, movimento que afetaria uma eventual candidatura de Marildes Ferreira.

A vereadora tem conseguido boa projeção na Câmara Municipal e hoje é o principal nome do partido na cidade. Marildes conta com o importante apoio de Max Russi, presidente da ALMT e também do PSB no Estado.

Já o Subtenente Guinâncio buscará os votos do PSDB, que vive um processo de recuperação, e trabalha também para atrair os eleitores mais à direita, no arco bolsonarista – que já tem nomes como o do ex-candidato a prefeito Cláudio Paisagista e do deputado estadual Claudinei Lopes.

Há quem diga que Guinâncio terá ainda apoios de pessoas ligadas à administração municipal, como o presidente da Coder, Argemiro Ferreira que, como o vereador, é ex-militar.