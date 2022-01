Vinicius faz balanço e quer agilizar implantação de autarquia de transporte coletivo

Depois de ficar praticamente nove meses à frente da Secretaria Municipal de Saúde, Vinicius Amoroso entregou o cargo hoje (04) à sua sucessora, Izalba Diva de Albuquerque. Em conversa com a reportagem do Agora MT, ele afirmou que a mudança já era esperada e que deixa a secretaria certo de ter dado o seu melhor. Também falou sobre os desafios que terá agora como presidente da Autarquia Municipal de Transporte Coletivo.

Vinicius é servidor de carreira e assumiu a Secretaria de Saúde de Rondonópolis no dia 05 de abril do ano passado. A cidade vivia um dos momentos mais críticos da pandemia de Covid-19, o que levou o prefeito José Carlos do Pátio (SD) a transferir seu gabinete para a Secretaria na tentativa de controlar a situação.

Considerado um dos nomes de confiança do prefeito, Vinicius conseguiu dar celeridade à burocracia interna e cumpriu as missões dadas pelo chefe. Merecem destaque as ações visando a retomada do diálogo com a Santa Casa, a ampliação de equipes e também a abertura de leitos de enfermaria e UTIs destinados às vítimas da pandemia.

Também coube à ele organizar a campanha de vacinação contra a Covid-19, que acabou sendo uma das mais bem sucedidas do país e rendeu a Rondonópolis um prêmio concedido pelo Governo do Estado.

“Assumi a Secretaria de Saúde no momento mais difícil da pandemia e fui alicerçado tecnicamente por uma equipe brilhante, que não mediu esforços para alcançarmos momentos mais ‘leves’. Só tenho a agradecer a eles e também ao respaldo que tive do prefeito neste período”, diz Vinicius.

NOVA MISSÃO

Agora o ex-secretário de Saúde tem pela frente a tarefa de colocar em funcionamento a Autarquia Municipal de Transporte Coletivo, que assumirá os serviços hoje prestados sob concessão pela empresa Cidade de Pedra.

Apresentada como um dos principais projetos na campanha de reeleição do prefeito José Carlos do Pátio, a autarquia já teve aprovação da Câmara Municipal e nasce para superar problemas que a anos corroem a confiança em um serviço considerado essencial.

“Tenho a missão de resgatar na população o respeito pelo transporte público. Já estou avaliando com os técnicos a situação e os prazos, mais adianto que o Prefeito nos deu a missão de sermos céleres”, disse.

Vinicius disse que só após o diagnóstico das questões operacionais, jurídicas e administrativas será possível definir quando a autarquia estará funcionando. No entanto, ele antecipou algumas novidades do serviço que será oferecido à população.

“No curto prazo queremos ter 100% da frota funcionando com ar condicionado. Também queremos disponibilizar conexão Wi-Fi em todos os carros”, revelou.