Vinicius pode acumular Sinfra com direção da autarquia de transporte coletivo

A Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Rondonópolis já está sob nova direção. Vinicius Amoroso começou a despachar nesta segunda-feira (24), em substituição à Claudine Logrado Fanaia, que dirigia a pasta desde 2019 e pediu demissão na semana passada.

O Diário Oficial com a nomeação do novo secretário não havia sido disponibilizado no site da Prefeitura até a manhã de hoje, mas a assessoria confirmou que ele já estava atuando. A informação é que a portaria foi assinada na última sexta-feira (21) e será publicada em edição do DO com esta data.

Até o momento o município ainda não informou como ficará a presidência da Autarquia Municipal de Transportes e Trânsito, cargo também exercido por Vinicius Amoroso. Ele já teve o nome aprovado em sabatina pela Câmara Municipal e vinha trabalhando na implantação da nova autarquia.

O município pode indicar um novo diretor, que também terá de passar pelo crivo da Câmara. Mas uma fonte ouvida pela reportagem informa que há também a possibilidade de Vinicius acumular as duas funções – na AMTC e na secretaria de Infraestrutura.

CORINGA

Este será o quarto cargo de primeiro escalão na Prefeitura de Rondonópolis ocupado por Vinicius Amoroso nos últimos dez meses. Ele chegou a acumular as secretarias de Administração e Chefia de Gabinete, até ser nomeado para assumir a Secretaria Municipal de Saúde em abril do ano passado – onde ficou até janeiro deste ano, quando foi indicado para presidir a AMTC.

Ele é formado em Direito e funcionário público de carreira. Entrou na Prefeitura como menor aprendiz e ocupou diversos cargos de chefia, na atual e também em administrações anteriores.

Como secretário de Saúde, Vinicius conseguiu bons resultados principalmente no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Sua gestão conseguiu destravar processos licitatórios para a compra de insumos e medicamentos, agilizou a abertura de leitos de UTI e ajudou o município a receber um prêmio pelo êxito na campanha de vacinação.

Vinicius deixou a Secretaria Municipal de Saúde após a Justiça autorizar o retorno de Izalba Diva Albuquerque, que havia sido afastada em 2020 durante as investigações sobre a compra de respiradores pelo município.