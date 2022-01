Viúva de Maurílio fala sobre luto: ‘Difícil dormir na nossa cama’

Luana Ramos, viúva de Maurílio, usou seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira (14), para falar sobre a saudade que sente do cantor, que morreu no dia 29 de dezembro após sofrer um mal súbito relacionado a tromboembolia pulmonar.

“30 dias… Hoje faz 30 dias que eu te vi andando, falando, comendo pela última vez. 30 dias a gente dormiu junto, agarradinho… Eu estava com febre, você também já não se sentia bem, incomodado com toda posição em que ficava, pediu até pra trocar de lado na cama durante a madrugada… E, mesmo eu transpirando de febre, a gente dormiu tão abraçados, mas TÃO abraçados… Se eu fechar os olhos e lembrar, ainda posso sentir o peso do seu abraço nas minhas costas, seu rosto encaixado no meu pescoço e até ouvir seu ronco no meu ouvido kkk”, escreveu.

A médica-veterinária contou que retornou ao apartamento que dividia com o artista, e foi o momento em que a saudade apertou. “Tremi, chorei. Cada canto que olhei, lembrei da gente planejando qual móvel comprar, quando que ia conseguir comprar, você queria que tudo me agradasse… A única coisa que você escolheu sozinho foi a geladeira (que eu amei), porque até então a gente ia tentar segurar com o frigobar que eu já tinha, até ter o dinheiro da geladeira.”

Luana contou que não foi fácil lidar com as lembranças que criaram no local. “Foi difícil dormir na nossa cama, que ficou imensa. Sentia a sua presença ali, deixando sempre o seu lado da cama vago, na esperança de acordar e ver você, como em um dos meus sonhos em que acordava e te via ali descansando e acordando aos poucos, sem entender o que tinha acontecido nesse último mês.

A última vez que vi você ‘bem’ foi quando te deixei no aeroporto de Imperatriz, entrando pela porta, puxando sua malinha verde, indo viajar, pra fazer o que você ama… E é isso que vai ficar na minha mente, que você foi viajar! Quando a saudade apertar, vou pensar que você está cantando pelos palcos do Brasil, porque sei que você vai estar! Em todos os shows junto com a sua parceira @cantoraluiza!”

“Que bom que te abracei forte, que bom que falei que te amava! Que bom que lembro de cada detalhe desse abraço! Que bom que a gente passou no trabalho da sua mãe. Que bom que a gente passou no trabalho da sua mãe @odaisadelmonte antes de eu te deixar no aeroporto e você pôde dar mais um abraço nela! Que bom que eu te contei aquelas novidades depois que você chegou a Goiânia e você me respondeu! Deu tempo de você saber! Que bom. Que em meio a tanta tristeza possamos continuar a enxergar as coisas boas! 30 dias sem ver teu olhar… Saudade, meu amor… QUE SAUDADE! Te amo, pra sempre”, completou.