Vizinho se irrita com barulho de moto e mata jovem com tiro no pescoço

Paulo César Albuquerque de Souza Filho, de 24 anos, morreu após ser atingido por 1 tiro no pescoço, na madrugada desta terça-feira (25), no bairro Jardim Europa, em Cuiabá (MT).

O crime aconteceu após o vizinho da vítima se irritar com o barulho da motocicleta de Paulo. Os dois jovens começaram a discutir, e o vizinho atirou em Paulo.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a guarnição foi acionada e quando chegou no local encontraram a vítima caída no corredor do imóvel.

O amigo de Paulo disse para a PM que a vítima tinha discutido com um vizinho por conta de barulho da moto, onde durante a discussão, o suspeito seguiu até o segundo andar onde Paulo estava e atirou no pescoço do rapaz.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e constatou a morte de Paulo.

O suspeito fugiu em um carro Palio.

A Polícia Civil (PM) também foi acionada e investiga o caso.