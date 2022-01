Vocalista de banda de forró afirma que foi abusada enquanto dormia

A vocalista da banda de forró Mastruz com Leite disse ter sido abusada por um colega enquanto dormia em casa. Larissa Ferreira conta que o crime aconteceu dentro do quarto dela.

Segundo a cantora, ela dormia com o marido ao lado quando o suspeito teria se aproximado dela na madrugada. O homem teria passado a mão em Larissa e a beijado. Sonolenta, ela relata que deu um tapa nele para afastá-lo.

“Só sei que eu agi na hora, eu me mexi, mas não abri o olho em nenhum momento porque eu sabia que se eu fizesse alarme o Jean ia matar esse homem aqui dentro de casa. Depois que ele saiu, eu me levantei, fiquei calada e eu tava só pensando se eu ia dizer isso pro Jean, se ele ia entender, o que ia acontecer, se ia atrás tirar satisfação”, relatou, emocionada, em um vídeo nas redes sociais.

O agressor então saiu do quarto e a vocalista abraçou o marido, assustada, e não conseguiu dormir mais.

A vítima disse que os três haviam bebido muito horas antes e depois foram dormir. O colega de banda, que não teve o nome revelado, decidiu ficar no quarto do casal. Ela estranhou a atitude, mas não imaginou que poderia acontecer algo. Havia outro quarto reservado para o homem.

Larissa não contou o ocorrido imediatamente ao marido. Ela tomou coragem até relatar o ataque sofrido e divulgou detalhes nas redes sociais.

“Só sei que fiquei com uma crise grande de ansiedade, passei a semana todinha vomitando e, chegando o dia de viajar com a banda, e eu não tava tendo coragem. Eu aguentei, fiquei à base de remédio controlado e, tipo assim, ninguém esperava isso porque ele é uma pessoa calma, calada, mas eu tô falando isso aqui para vocês terem cuidado com quem vocês colocam dentro da casa de vocês”, alerta a cantora.

O caso vai ser investigado pela polícia.

A banda Mastruz com Leite publicou na noite desta terça-feira (4) um comunicado oficial em suas redes sociais. Por meio da nota, informou que o grupo se solidariza com a cantora Larissa Ferreira: “A empresa já está tomando as medidas quanto ao músico e está providenciando apoio à cantora, que está fragilizada, mas acolhida pela família e amigos”.

Também por meio da nota, a banda disse ainda que repudia “toda e qualquer forma de abuso contra mulheres, seja físico, psicológico ou sexual”. E concluiu: “Seguimos dando assistência e oferecendo suporte para Larissa”.