WhatsApp é o app mais popular do Brasil; veja o top 10

O WhatsApp continua o aplicativo mais popular entre os brasileiros, estando presente na tela inicial de 54% dos smartphones nacionais. É o que aponta a pesquisa “Panorama Mobile Time/Opinion Box – Uso de apps no Brasil”.

Além da popularidade, o mensageiro pertencente ao Facebook também é o app que o brasileiro mais abre ao longo do dia e a plataforma na qual passa a maior parte do tempo. De acordo com o levantamento, este último índice subiu 5% entre maio e novembro do ano passado, chegando a 33%.

Na segunda posição entre os apps mais populares do Brasil, aparece o Instagram, presente em 42% da tela inicial dos entrevistados. Apesar de manter a colocação, a rede social de fotos teve uma queda de três pontos em relação à última pesquisa, interrompendo o crescimento contínuo desde 2020.

Outro que apresentou queda de popularidade mas segue entre os primeiros é o app do Facebook, indicado por 37% dos usuários. Em um ano, a principal plataforma da Meta perdeu seis pontos na classificação, redução vista também em relação ao tempo diário gasto navegando pelo serviço (de 15% para 10%).

Top 10

No levantamento, chama atenção a grande presença dos apps de finanças, indicando o uso cada vez maior dos serviços bancários pelo celular. De acordo com a pesquisa, os 10 apps mais populares na home screen dos brasileiros são:

WhatsApp Instagram Facebook Nubank YouTube Uber Telegram Caixa PicPay Banco do Brasil

Realizada entre 10 e 20 de novembro de 2021, a pesquisa ouviu 2.036 pessoas com 16 anos ou mais que acessam a internet pelo smartphone. A margem de erro é de 2,1 pontos percentuais e o grau de confiança de 95%.

Em relação à pergunta principal, os usuários podiam citar até 20 nomes de apps na tela principal do seu telefone, conforme o Mobile Time.