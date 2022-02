16ª edição da Operação Lei Seca | Motoristas são presos por embriaguez ao volante

Quinze motoristas foram presos por embriaguez ao volante na 16ª edição da Operação Lei Seca, realizada no final da tarde deste domingo (27), no bairro Jardim Ouro Branco, em Várzea Grande (MT). A ação também fiscalizou 91 veículos e aplicou 100 testes de alcoolemia.

Das 91 autuações lavradas, 24 foram por dirigir sob efeito de álcool, 21 por conduzir veículo sem registro ou não licenciado, 17 por conduzir veículo sem possuir habilitação, duas por recusa a realização do teste de alcoolemia e 10 por motivos diversos.

A edição também lavrou 15 termos circunstanciados de ocorrência (TCO), para condutores que dirigiam sem possuir habilitação. Ao todo, 22 documentos foram recolhidos, sendo 16 CNHs e seis CRLVs. Dos 91 veículos fiscalizados, 42 foram removidos, sendo 27 carros e 15 motocicletas.

A operação integrada é coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria de Estado de Segurança Pública (GGI/Sesp) e nesta edição contou com as forças integradas da Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito (BPMTran), da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), da Polícia Penal e da Guarda Municipal de Várzea Grande.