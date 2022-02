1ª Escola Militar gerida pelo Corpo de Bombeiros em Rondonópolis inicia o ano letivo

Uma solenidade militar marcou o início do ano letivo na Escola Estadual Militar Dom Pedro II, do Corpo de Bombeiros, na manhã desta segunda-feira (7), em Rondonópolis (MT).

A unidade é a primeira Escola sob a gestão do Corpo de Bombeiros Militar em Rondonópolis. Em Mato Grosso, somente uma escola em Alta Floresta funciona com gestão dos bombeiros militares desde 2018.

Para 2022, além de Rondonópolis, o modelo também está sendo implantado em Cuiabá.

“É um projeto que nós encampamos no ano passado. O governo do estado encaminhou muito rápido com os programas, com os projetos e nós conseguimos já assumir essa Escola esse ano. Hoje já começamos as aulas aqui … os alunos já estão com uniformes provisórios, seguindo os padrões da escola militar. Estamos muito satisfeitos, tenho certeza que é o início de uma longa caminhada que precisa do Corpo de Bombeiros e toda sociedade para que a gente consiga oferecer uma educação de qualidade para nossos jovens” pontua o Coronel Vanderlei Bonoto.

Ainda durante a ocasião foi entregue uma viatura com capacidade de 10 mil litros de água para atender a demanda da região de Rondonópolis.

“Vai melhorar muito no combate a incêndios. A gente sabe que nós temos uma cidade enorme espalhada e que tem problema de incêndios urbanos, tanto prediais quanto os incêndios florestais. Então é um caminhão que vem para somar e muito no atendimento

operacional do 3° Batalhão aqui de Rondonópolis” finaliza Bonoto.