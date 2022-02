3ª Via: Mais com Ciro que com Moro

Ao que tudo indica, a chamada terceira via destas eleições escolheu seu preferido. Tanto entre eleitores quanto lideranças políticas, dos dois mais cotados a atrair apoio e votos dos “nem Bolsonaro e nem Lula”, Ciro Gomes (PDT) e Sergio Moro (Podemos), o primeiro se apresenta mais forte. Mais razoável, talvez.

Isso porque o ex-juiz não emplaca. Pré-candidato à Presidência da República com críticas ao governo do qual foi ministro -e, indiretamente, ajudou a eleger-, Sergio Moro não obteve, por enquanto, nenhuma sinalização de espaço nos palanques mato-grossenses. Também não mostra força o Podemos, partido no qual Moro decidiu ficar após as especulações de sua migração para o União Brasil. Nem mesmo com o deputado federal José Medeiros, Moro parece poder contar a esta altura, já que o parlamentar está mais preocupado com seus próprios projetos políticos em 2022. Sonha em voltar ao Senado e ainda pode migrar para o PL, rumo ao “projeto Bolsonaro”.

Contra Ciro, ter sido ministro durante o Governo Lula também pesa. Este, porém, tem trajetória política de mais de trinta anos e reconhecida habilidade para costurar as alianças. Junto às lideranças do PDT e outras siglas no Estado, seu caminho está mais aberto. Publicamente, declarou apoio à reeleição de Mauro Mendes (UB) ao Governo, fazendo questão de “não pedir nada em troca”. “Eu não constranjo amigos, mas eu espero ter um lugarzinho no palanque dele”, disse.