Projeto de Lei que facilita liberação de agrotóxicos é aprovado pela Câmara

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (9), com 301 votos a favor e 150 contra, o texto-base do projeto de lei que facilita a liberação de agrotóxicos e flexibiliza o controle dos pesticidas no Brasil. Ainda nesta quarta, os parlamentares haviam aprovado a urgência da matéria, o que dá mais celeridade à tramitação do texto. Mesmo com protestos da oposição, Lira colocou, logo em seguida, o projeto para discussão e votação.

Agora, os parlamentares estão discutindo e votando destaques, que são alterações ao texto-base. Após aprovado, o projeto vai ao Senado. A matéria está no Congresso desde 2002 e, de lá para cá, recebeu emendas e afrouxou ainda mais as regras relativas aos agrotóxicos. Apelidado por ambientalistas e parlamentares contrários de “pacote do veneno”, o projeto facilita o registro de substâncias cancerígenas e reduz o poder de fiscalização de órgãos de controle.

Atualmente, o registro de um agrotóxico passa pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Com o texto proposto, agrotóxicos não precisarão passar pela Anvisa e pelo Ibama para serem liberados, e o registro caberá apenas ao ministério. Na prática, a matéria dá mais poder à pasta, enquanto aos outros dois órgãos (Ibama e Anvisa) caberá apenas a análise dos pedidos.

Parlamentares favoráveis à matéria defendem a medida sob alegação de que haverá uma redução de bucrocracia, enquanto ambientalistas e deputados contrários ressaltam a redução de controle.

“Como se faz avanço tecnológico, modernização, ignorando a ciência, passando por cima do que diz a Anvisa, ignorando o que diz a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), que listou doenças que podem ser aprofundadas através da liberação desenfreada de agrotóxicos”, afirmou a líder do PSOL, deputada Sâmia Bomfim (SP).

Vice-líder da minoria, Jandira Feghali (PCdoB – RJ) afirmou que o texto é ambientalmente destrutivo, prejudicando o meio ambiente, os trabalhadores e a população de uma forma geral. A parlamentar, que é médica, afirma que diversas doenças decorrem do uso de pesticidas, e que com o projeto, não haverá fiscalização de órgãos de controle, como a Anvisa.

O deputado Rodrigo Agostinho (PSB-SP) também frisou que a matéria “é um enfraquecimento da análise da Anvisa e do Ibama”. “Não vão dar mais a última palavra. A última palavra fica com o Ministério da Agricultura. Então, a análise ocorre ao mesmo tempo, como dizem os integrantes da frente do agronegócio, sem burocracia, mas, por outro lado, a gente perde a possiblidade de veto da Anvisa e do Ibama”, afirmou.

Do outro lado da discussão, estava Alexis Fonteyne (Novo – SP). Ele frisou a necessidade de menos burocracia na aprovação dos agrotóxicos. “Precisamos desenvolver novas moléculas menos perigosas e que podem ajudar muito a todos nós. A necessidade dos defensivos agrícolas é inquestionável”, defendeu.