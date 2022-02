Treinador Roger Machado é o novo técnico do Grêmio

O Grêmio acaba de confirmar, e Roger Machado é o novo técnico do Tricolor Gaúcho. O profissional foi contratado para substituir Vagner Mancini, demitido após o empate por 1 a 1 contra o Juventude, pelo Campeonato Gaúcho. Será a segunda vez dele como treinador do tricolor gaúcho.

A primeira vez foi entre 2015 e 2016, quando adotou o modelo de jogo 4-2-3-1, que é usado até hoje. Em seguida, Renato Portaluppi assumiu a equipe e lapidou o modelo de jogo, conquistando a Copa do Brasil e a Libertadores da América.

Roger Machado passou por Atlético-MG, Palmeiras, Bahia e mais recentemente Fluminense. O problema é que ganhou apenas três títulos, dois Baianos e um Campeonato Mineiro, sem nenhum título de expressão fora isso.

Assim que Denis Abrahão chegou ao clube, em 2021, tentou a contratação deste profissional, mas não conseguiu. Roger prefere pegar times apenas no começo do ano, para conseguir conduzir um trabalho desde o início e dar sua cara ao time.

O grande objetivo de Roger Machado no Grêmio é devolver o time a primeira divisão. Jogador lendário do tricolor gaúcho, chega com mais experiência e deverá apostar no uso de jogadores da base, ao longo dessa temporada.