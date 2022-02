Conheça os benefícios de caminhar 30 minutos todos os dias

Se você busca maneiras de Em pouco tempo, você poderá sentir a diferença, saiba que não há nada melhor do que

uma boa alimentação e exercícios físicos regulares. Você pode até dizer que não tem tempo

para ir até uma academia e fazer exercícios, mas a verdade é que com poucos minutos do

seu dia, você poderá sentir uma grande diferença.

Pensando nisso, compartilhamos com você os benefícios que uma caminhada de 30

minutos pode trazer para sua vida. Confira:

1. Melhora o humor

Você já sentiu vontade de tomar um refrigerante geladinho ou comer uma comida bem

gordurosa depois de um dia difícil? Bom, te apresento uma alternativa zero calorias e com

os mesmos benefícios: a caminhada.

Existirão dias em que você irá preferir saborear uma comida gostosa. E tudo bem. Mas, é

importante que você saiba que a caminhada atua diretamente no sistema nervoso,

diminuindo sentimentos negativos, como raiva e hostilidade. Garanto que você irá se sentir

muito melhor após 30 minutos.

2. Reduz o risco de doenças crônicas

Além de garantir que corpo e mente estejam mais saudáveis, caminhar todos os dias, por

apenas 30 minutos, também é capaz de prevenir as Doenças Crônicas Não Transmissíveis

(DCNT), que são relacionadas ao sobrepeso. Dentre elas, diabetes e hipertensão, doenças

cardiovasculares e até alguns tipos de câncer.

Pessoas que realizam diariamente pelo menos 30 minutos de atividade física moderada,

como caminhar, tem aproximadamente 30% menos risco de desenvolver doenças crônicas.

3. Reduz o risco de desenvolver depressão

Estudos recentes afirmam que pessoas que praticam atividades físicas diariamente têm

menos chances de se tornarem deprimidas. Uma caminhada de 30 minutos libera

hormônios como a endorfina e a serotonina, responsáveis pela sensação de bem-estar e

bom humor. O estresse e a ansiedade também podem ser beneficiados pela prática.

4. Aumenta a criatividade

Se movimentar é sempre uma boa ideia, não importa se você está se sentindo preso no

trabalho ou se está procurando uma solução para um problema complicado. Sair para

andar, além de liberar hormônios da felicidade em todo o corpo, irá te colocar em contato

com pessoas diferentes e novos cenários, ajudando no processamento cerebral e

estimulando sua criatividade.

5. Queima calorias e ajuda sua saúde

Por fim, mas não menos importante, uma caminhada de 30 minutos tem o poder de

queimar entre 150 a 300 calorias – que ajuda seu corpo a se manter saudável e sem o

acúmulo de gordura. Além disso, uma caminhada regular pode ajudar a melhorar a resposta

do seu corpo à insulina, o que ajuda a reduzir a gordura da barriga.

E aí, preparado para começar a caminhar 30 minutos por dia e mudar sua rotina?