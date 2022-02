4º Comando Regional prende suspeito e tira de circulação droga com valor superior a R$ 1 milhão

Um indivíduo de 25 anos foi preso nesta quarta feira (16), transportando 45 Kg de cloridrato de cocaína, na região de Mineirinho-MT.

A Agência Regional de Inteligência do 4º Comando Regional, recebeu informações do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) que um carro Gol de cor branca teria saído de Cáceres com produtos ilícitos.

De imediato, todos os patrulhamentos foram acionados e as equipes de Força Tática, Patrulhamento Rural e núcleo de Ouro Branco do Sul fecharam o cerco nas rodovias.

A equipe de Ouro Branco do Sul teve êxito na abordagem e próximo de Mineirinho, abordou o veículo com mesmas características e o motorista de princípio já se entregou.

Foi realizada a vistoria veicular e encontrado embaixo do banco traseiro 45 tabletes de cloridrato de cocaína e o prejuízo para o crime organizado com essa apreensão equivale ao valor superior a R$ 1 milhão.

Ao ser indagado o suspeito informou que tinha saído de Rondonópolis, contradizendo com as informações do Gefron que passou que o suspeito teria saído de Cáceres.

Em seguida confirmou que a droga foi pega em Cáceres e receberia R$ 20 mil para entregar o entorpecente em Campo Grande- MS.