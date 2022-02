5 dicas para aumentar sua renda mensal

Com a flexibilização das leis trabalhistas, cada vez mais pessoas precisam buscar no

trabalho freelancer uma forma de garantir dinheiro suficiente para não terminar o mês no

vermelho. Então, se você está buscando renda extra, fique tranquilo: você não está sozinho!

A boa notícia é que tem mercado para todo mundo e você pode acabar se dando muito

bem. Abaixo, compartilho com vocês 5 dicas para aumentar a renda mensal:

1. Venda coisas que você não usa mais

Organize sua casa e encontre itens que já não tem mais utilidade para você, mas que

possam fazer a diferença na vida de outra pessoa. Antes de mais nada, certifique-se de que

ele está em bom estado e funcionando perfeitamente.

Hoje, já existem sites que te ajudam na divulgação desses itens, além, é claro, dos anúncios

nas redes sociais. Essa é uma ótima maneira de fazer um dinheiro extra e ainda manter sua

casa livre de objetos sem utilidade.

2. Tenha um comércio virtual

Com o avanço das redes sociais, tornou-se possível que toda e qualquer pessoa possa ter

um comércio online. Sabe produzir artesanato? Ou, quem sabe, montar marmitas fit

congeladas? Essa pode ser uma boa maneira de começar.

Mas, se você não souber produzir nada específico e tiver um dinheirinho para investir,

também pode comprar alguns produtos selecionados e revendê-los para pessoas que

estejam interessadas. Para isso, faça uma pesquisa e veja o que pode dar certo.

3. Invista na carreira de freelancer

Você realiza um bom trabalho na sua área ou até mesmo é muito bom em outras atividades

e precisa aumentar a renda mensal? Invista no trabalho freelance!

Hoje, é possível encontrar trabalhos nesse formato em grupos de redes sociais e também

por indicação de colegas. E, além de te ajudar com o dinheirinho extra, será uma boa

maneira de expandir seu portfólio.

4. Preste serviços particulares

Se você é muito bom em algum tema e matéria, ou, até mesmo, sabe tocar um instrumento

musical, que tal começar a dar aulas particulares? Esses serviços costumam ser muito

procurados, principalmente quando se trata de aulas de inglês, espanhol, italiano, etc.

Para isso, tenha em mente uma metodologia, monte aulas interessantes e vá atrás de novos

alunos! Se você for muito bom, essa pode até virar sua renda principal.

5. Cuide de animais de estimação

Outro mercado que tem dado o que falar é o de cuidador de animais. Hoje, já existem

plataformas que facilitam o contato entre os donos de pet e os cuidados. No entanto,

também é possível encontrar serviços como estes nas redes sociais.

Para isso, certifique-se de que você está capacitado para assumir essa responsabilidade tão

importante e que tem uma boa estrutura. Depois, é só curtir esse trabalho maravilhoso!