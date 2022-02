5 dicas para melhorar sua rotina matinal

Você é uma daquelas pessoas que não gosta de acordar cedo e acaba se atrapalhando nos afazeres do dia a dia? Calma, nem tudo está perdido!

Com algumas mudanças simples no seus hábitos matinais, você poderá aproveitar muito mais o seu dia e, no fim dele, irá sentir-se bem melhor. Em pouco tempo, os resultados positivos virão!

Quer saber como? Confira essas 5 dicas:

1. Estabeleça um horário para acordar

Não há nada melhor do que uma boa noite de sono para auxiliar no bem-estar do seu corpo e da sua mente. Para que isso aconteça e você possa ter uma boa rotina matinal, melhorando também sua a qualidade de vida, um dos passos mais importantes é definir um horário para dormir e acordar.

Escolha um horário que permita a você ter uma manhã calma, seguindo alguns hábitos básicos antes de lidar com as responsabilidades. Todo mundo ama uns minutinhos a mais na cama, mas uma rotina apressada de manhã pode causar maior estresse e cansaço, prejudicando seu ânimo durante o resto do dia.

2. Deixe o celular dormir um pouco mais…

Você costuma abrir os olhos assim que acorda (ou nem mesmo isso) e já procurar pelo celular? Saiba que esse hábito pode ser muito prejudicial à sua saúde. Permita-se 5 minutos sem estresse! Afinal, as chances de seu dia ser um bom dia serão bem maiores se você não for bombardeado com problemas e notícias logo cedo.

3. Alongue-se!

O alongamento é uma ação simples e que, além de fazer bem ao seu corpo, pode te deixar mais disposto durante o dia. Antes mesmo de sair da cama, dê uma leve alongada nos músculos – estique bem braços e pernas, sentindo a energia fluir em seu corpo. Gire o pescoço de um lado para o outro e respire fundo. Seu dia irá mudar!

4. Tome um café da manhã saboroso

Você já deve estar cansado de ouvir que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, não é mesmo? Bom, você precisa saber que essa é a mais pura verdade!

Após horas em jejum, essa refeição será a responsável por te dar energia ao longo de todo o dia. Além disso, quando você ingere alimentos nutritivos pela manhã, a tentação de consumir besteiras nas próximas refeições diminui, melhorando também sua saúde.

5. Organize-se!

Tire 5 minutinhos da sua manhã para planejar o seu dia. Faça uma lista de afazeres e anote todas as suas reuniões e/ou compromissos. Esse hábito pode até parecer desnecessário, mas, no fim do dia, ele evita que você perca tempo pensando em tarefas que deixou para trás.

Viu? Com simples hábitos você pode tornar o seu dia muito mais especia!